Eduardo Castro, líder de Caminos del Inca: “Por más experiencia mundialista, Caminos siempre te va a pasar factura”

Caminos del Inca tiene todos los condimentos y la tercera etapa de ayer, entre Ayacucho y Andahuaylas, fue un mix que grafica lo que es el deporte motor. Lamentablemente, no se disputó el sexto especial por temas de seguridad –la ambulancia de la partida no estaba bien equipada–, pero luego, en el séptimo tramo, todo fue espectáculo.

Eduardo Castro mantiene el liderato pese a que en el circuito de Chincheros sufrió un vuelco con su Ford Fiesta R3. Para su buena suerte, salió ileso junto a su navegante Julio Echazú y tampoco hubo daños mecánicos, por lo que pudo seguir en carrera y mantener el liderato a falta de dos etapas por completar.

— ¿Cómo está siendo este Caminos para ti?

Lo estamos llevando bien con tranquilidad ya en base a la experiencia de los años anteriores. Como ya tenemos la data, este año es más fácil aplicar y armar estrategias sobre eso.

— Ayer tuviste un pequeño susto.

Un vuelco sin consecuencias. Agradecemos a la gente de Chincheros que nos ayudó a seguir. Ha sido un especial con muchos cambios de ritmo, partes rápidas y trabadas, buen y mal piso. Un poco de todo.

— ¿Cómo fueron las anteriores?

La primera etapa sabíamos que íbamos a tener problemas de freno, supimos dosificar y no nos perjudicó mucho. En la segunda se me malogró el sensor de corte de la caja e hicimos los cambios a la antigua.

CLASIFICACIÓN GENERAL

1 840 Eduardo Castro \ Julio Echazu Ford Fiesta Rally3 Rally 3 7:01:28.6 2 860 Andre Martinez \ Matias Aranguren Ford Fiesta Rally3 Rally 3 7:04:43.3 +3:14.7 +3:14.7 3 734 Richard Palomino \ Jose Rojas Skoda Fabia N5 TIN 7:12:02.4 +10:33.8 +7:19.1 4 804 Carlos Castro \ Carlos Peral Ford Fiesta Rally3 Rally 3 7:13:40.3 +12:11.7 +1:37.9 5 861 Jorge Martinez \ Juan Pedro Cilloniz Ford Fiesta Rally3 Rally 3 7:19:25.0 +17:56.4 +5:44.7 6 731 Samuel Arce \ Gustavo Arce Mitsubishi Evo X TIN 7:26:43.2 +25:14.6 +7:18.2 7 716 Raul Orlandini \ Pedro La Cruz Mitsubishi Evo X TIN 7:29:31.5 +28:02.9 +2:48.3 8 768 Manuel Yañez \ Manuel Villafuerte Toyota Yaris N5 TIN 7:32:26.6 +30:58.0 +2:55.1 9 712 Luis Alayza \ Gabriel Lozada Toyota GR Yaris TIN 7:32:52.7 +31:24.1 +26.1 10 629 Wilfredo Aysa \ Samael Bendezu Mitsubishi Evo X TIL 7:36:12.7 +34:44.1 +3:20.0

— ¿Qué te suma más, conocer la data del carro o los kilómetros de manejo en el Mundial de Rally?

Es un global. Por más experiencia mundialista que tengas, Caminos del Inca te va a pasar la factura, por que no es un ritmo apretado, sino hay que saber no cansar al auto ni a uno mismo. Eso es difícil y trato de acercarme a eso.

— ¿En qué te ha ayudado el correr afuera?

Acá juegan muchos factores, meteorológicos y todo. Nosotros conocemos la sierra y sabemos un poco el rendimiento de los autos en las diferentes condiciones: tuve neblina como en Chile y barro como en Paraguay. El combo es necesario para afrontar esta carrera.

— Aún mantienes una ligera ventaja. ¿Qué te da eso?

No desesperarme frente a los rivales, ya que ellos tienen que apretar. No es mucha la ventaja, pero es tener ritmo para mantenerlo. Acá nada es sólido y no se va a ver hasta la última etapa. Vamos a ir haciendo las cosas bien, cuidando el auto.

— Que haya siete Rally 3 te da a entender que todos quieren ganar Caminos.

Más que ganar Caminos, que es un sueño de todos, me demuestra que el auto se está volviendo confiable para la carrera más dura del Perú y de toda Sudamérica y, quizá del mundo, salvo el Dakar. El auto ganó los dos últimos años y esperamos que se repita y así la gente pueda confiar más en el auto.

— Lamentablemente, en las dos primeras etapas se incendiaron dos coches.

El riesgo siempre es latente en estas competencias, no solo por los incendios. Nosotros tenemos la seguridad de la FIA al usar los trajes homologados que son ignífugos (que no se inflama ni propaga el fuego). También el coche FIA es seguro para las volteadas porque los que lo fabrican se encargan de que tengan todas esas medidas de seguridad.

— ¿Qué decirles a los pilotos que perdieron sus coches?

Es lamentable lo que pasó. El Rally 3 ha sido comprobado para rallies pequeños, pero Caminos es único en el mundo. Felizmente todo quedó en un año material y acá la hermandad que existe va a hacer que los apoyemos. Pero también es un llamado a mejorar la seguridad en competencia, que haya bomberos, ya un tema de la organización.

Eduardo Castro corre en un Ford Fiesta Rally3. (Foto: ACP)

**

HTML suscripción hincha

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.