Caminos del Inca es de la gente, de las provincias, de los aficionados que disfrutan ver el paso de los coches y en esta edición, uno de los favoritos ha sido Raúl Orlandini, ausente en la edición del año pasado. Su carpa ha sido una de las más visitas y ayer en la llegada a Arequipa la gente no paró de tomarse fotos con el popular ‘Mono’.

Raúl fue sancionado en Caminos del Inca 2023 por lo que no pudo estar el año pasado y para esta edición decidió a última hora ser parte de la fiesta. “Contento de regresar después de dos años duros, con tener que acostumbrarnos al auto, de conseguir auspicios, pero me que he quedado alucinado con el apoyo de la gente”, aseguró el ‘Mono’ desde Arequipa.

Orlandini felicitó a André Martínez por la victoria en la clasificación general y asegura que siente que Caminos sigue siendo una fiesta. “Lo que mas me ha gustado es que Caminos está reviviendo, pensé que venía golpeado, pero esto ha sido apoteósico con la cantidad de gente en la ruta, los videos, todo”, asegura.

Hay pilotos favoritos, sin duda. Cada provincia defiende a sus representantes, pero figuras como Raúl Orlandini, Fabiola Medina, André Martínez y los hermanos Palomino siempre son de los más solicitados.

“No calculé que tenía tanta hinchada. No podíamos mover el carro en el parque cerrado. Hicimos cuatro firmas de autógrafos al día y las colas eran impresionantes. De verdad estoy muy agradecido por eso”, asegura Orlandini.

Ante es, el ‘Mono’ se motiva y espera tener más presencia en el rally nacional. “Si decido correr, vamos a correr toda la temporada. Estamos cuadrando temas para buscar un auto nuevo, queremos regresar con todo, queremos hacer algo achorado”, finaliza el piloto.

1 860 Andre Martinez \ Matias Aranguren Ford Fiesta Rally3 Rally 3 13:10:34.0 2 734 Richard Palomino \ Jose Rojas Skoda Fabia N5 TIN 13:17:33.2 +6:59.2 +6:59.2 3 804 Carlos Castro \ Carlos Peral Ford Fiesta Rally3 Rally 3 13:24:59.2 +14:25.2 +7:26.0 4 716 Raul Orlandini \ Pedro La Cruz Mitsubishi Evo X TIN 13:37:45.8 +27:11.8 +12:46.6 5 712 Luis Alayza \ Gabriel Lozada Toyota GR Yaris TIN 13:43:45.1 +33:11.1 +5:59.3 6 861 Jorge Martinez \ Juan Pedro Cilloniz Ford Fiesta Rally3 Rally 3 13:44:39.6 +34:05.6 +54.5 7 731 Samuel Arce \ Gustavo Arce Mitsubishi Evo X TIN 13:55:44.8 +45:10.8 +11:05.2 8 855 Jimver Aramayo \ Ivan Figueroa Ford Fiesta Rally3 Rally 3 14:08:57.0 0:03:20.0 +58:23.0 +13:12.2 9 784 Raúl Coyo \ Alvaro Cornejo Toyota GR Yaris TIN 14:18:05.5 0:00:30.0 +1:07:31.5 +9:08.5 10 840 Eduardo Castro \ Julio Echazu Ford Fiesta Rally3 Rally 3 14:29:48.0 0:01:40.0 +1:19:14.0 +11:42.5

