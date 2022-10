Lilian Rojas es la alumna que apostó todo al curso de automovilismo. El 1 de octubre del 2018, un sorteo le cambió la vida. A Dasso se le ocurrió que podía ser una buena idea que su próximo copiloto resultara de un concurso. Lilian compró el 30% de los tickets para colaborar con la fortuna.

Ya son tres Caminos del Inca que corren juntos. Una dupla perfecta, con el entendimiento crucial de piloto-copiloto y, sobre todo, con el cariño que existe entre ambos. Los dos son muy sentimentales, y eso hace que su vínculo se traslade a las pistas de Caminos, que hoy los tiene como líderes de la clasificación general tras el tramo disputado ayer entre Cusco y Puno.

El gran maestro





En esta quincuagésima edición del afamado rally, Ricardo Dasso cumple cuarenta años de carrera, con más de treinta presencias en Caminos como piloto o copiloto. No por nada ganó la general de la edición 1986 con 23 años, convirtiéndose en el piloto más joven en conquistar la prueba hasta ahora. En esta edición, además, apunta a ser el piloto ganador de mayor edad a sus 59 años.

Pudo haber ganado un par más de Caminos, pero el tramo Arequipa-Lima le jugó dos veces en contra ante ‘Neto’ Jochamowitz en 1998 y 1999.

Pero su conquista, en realidad, es engrandecer este deporte. “Tengo que devolver todo lo que me ha dado: amigos, momentos y sobre todo la enseñanza de ayudar a los demás, que es ayudar a tu deporte”, nos dice en el Cusco, en ese punto medio entre la tercera y la cuarta etapa. Lo de Dasso no es charlatanería ni por asomo: dicta clases de manejo para aprendices y copilotos en su escuela.

Lo conoce medio mundo y por eso cuando se pasea por el parque recibe saludos por doquier. A Lilian Rojas, en cambio, la ubicamos en la carpa de trabajo, atendiendo a los visitantes.

Duo dinámico Ricardo Dasso y Lilian Rojas, la dupla de Caminos del Inca. (Video: Christian Cruz Valdivia)

Dupla ideal





Ambos se abrazan como grandes amigos, y vaya que lo son. Su camaradería empezó escribirse antes de que se embarcaran en el mismo vehículo.

En el 2015, Lilian Rojas formaba parte del área de marketing de una empresa que auspiciaba a Dasso y a Mario Hart, ese piloto tan talentoso como mediático. Rojas acompañó a ambos en su llegada a Caminos del Inca en Cusco y Arequipa.

“Siempre me gustaron los autos. Mi corazón se me inflaba cuando vi toda la emoción de Caminos y me prometí ser parte de esta fiesta. En el 2016 y 2017 fui en camioneta de auxilio y en el 2018 vi la luz cuando el ‘profe’ Dasso lanzó el sorteo. Me dije: ‘Voy a meter todo lo que pueda’. Compré muchos tickets y salí elegida”, cuenta.

Dasso ya sabía de la historia de Lilian Rojas. Ella había perdido dinero cuando decidió competir en La Chutana, pues su coche no pudo partir. “Tuvo una mala experiencia. Le dije que si no salía sorteada, le regalaba una carrera corta. Pero esto demuestra que los sueños se cumplen. Es también una oportunidad para demostrarle a la gente que el automovilismo es para hombres y mujeres”, asegura el ‘Profesor’ Dasso.

“Compartir habitáculo con alguien que tiene tanta leyenda, tanta historia, para mí es un milagro”, nos dice Rojas. De inmediato, Dasso agrega con sencillez: “Si no fuera por su calidad de copiloto, no estuviéramos donde estamos”. Y aprendió a punta de pasión. “En mi ‘chamba’, me ponía los audífonos y parecía que escuchaba música. Pero no, escuchaba cómo se cantaba la hoja de ruta”, comenta la copiloto.

Ahora lideran Caminos y luchan por ganar, pero para Lilian hay otra victoria dentro del circuito. “No hay machismo. Siempre me han tratado como una igual, ninguna excepción conmigo y por eso me he pegado como una garrapata a este deporte”, dice. Y entonces, la emoción se trasluce debajo de sus lentes oscuros.

Y emocionante será el cierre de Caminos. Ayer Dasso sacó provecho de la jornada entre Cusco y Puno para pasar a liderar la general, pero tiene detrás a Ronmel Palomino, que viene en una remontada espectacular y ya es segundo. Y no habrá descanso. Hoy ya corren hacia Arequipa, donde por fin tendrán día de descanso antes de la última etapa del martes hacia el podio final en Cusco.

Ricardo Dasso y Lilian Rojas (Fotos: Itea Media) 1 2 3

--