El campamento de Ayacucho, en el Parque Zonal Canaan es un infierno y más si se tienen que tomar las decisiones que tuvo que tomar Raúl Orlandini. El piloto, cuatro veces ganador de Caminos del Inca, tuvo que abandonar la prueba por problemas mecánicos.

Ayer, en la etapa entre Huancayo y Ayacucho, sufrió un accidente por la rotura de la dirección de su coche, lo que hizo que se pegue contra una bocamasa. No pudo completar la etapa y pese a los esfuerzos por reparar el coche, esto no fue posible.

“Hemos querido reparar el carro pero no ha sido posible, no alineaba bien y por un tema de responsabilidad hemos decidido no seguir en carrera”, declaró el Mono en su asistencia. Junto a Jhon Navarro, dio la noticia en conferencia de prensa.

Esta dupla ha ganado dos veces Caminos del Inca (2016 y 2017) y venían para ser protagonistas en la edición 50 de Caminos del Inca. Sin embargo, los coches son así y los abandonos son parte de la prueba.

“Nos quedamos con la impotencia porque estábamos para mucho más. Felizmente, todo no pasó a mayores”, nos dice Jhon Navarro, copiloto del ‘Mono’.

El el primer especial de Huancayo-Ayacucho, venían recortando tiempo al líder, pero el problema mecánico los hizo sufrir el accidente. Pese a ello, lograron colocar el coche en pista nuevamente y llegar a Mayoc en tres ruedas, pero luego ya no se podía competir de esa forma.

Así llegó a Mayoc. (Foto: Facebook Lucho Mendoza)

Junto a Navarro. (Foto: Itea Media)

Resultados Acumulados Orden Nro Tripulacion

Vehiculo Grupo

Clase Tiempo

Penalidad Lider

Anterior 1 757 Jorge Martinez Merizalde Riglos \ Julio Echazú Puente

Skoda Fabia N5 TIN 05:14:45.7

2 070 Alvaro Silva Tabusso \ Paolo Zani de los Rios

Volkswagen Amarok T1 05:15:41.2

+ 55.5

+ 55.5 3 719 Ricardo Dasso Leguia \ Lilian Rojas Torres

Subaru WRX TIN 05:23:45.7

+ 9:00.0

+ 8:04.5 4 326 Christian Cardenas Morales \ Zeneggen Alvaro Chavez Guizado

Honda Civic SI S2000 05:30:45.8

+ 16:00.1

+ 7:00.1 5 699 Carlos Fernandez Fernandez \ Salvatore Pittaluga

Mitsubishi Lancer Evo X TIL 05:33:29.4

+ 18:43.7

+ 2:43.6 6 739 Fausto Farfan Diaz \ Erick Ocampo Miranda

Mitsubishi Lancer Evo IX TIN 05:38:46.3

+ 24:00.6

+ 5:16.9 7 094 Raul Coyo Quispe \ Iván Antonio Figueroa Frisancho

Volkswagen Amarok T1 05:39:12.3

+ 24:26.6

+ 26.0 8 608 Miguel Angel Quispe Chambi \ Walter Achata Arguedas

Mitsubishi Evo IX TIL 05:40:23.1

+ 25:37.4

+ 1:10.8 9 400 Liberto Rojas Campos \ Jorge Aguilar Centurion

Honda Civic SI ST 05:41:16.7

+ 26:31.0

+ 53.6 10 624 Joel Pastor Soto \ Edgar Ponce Niño de Guzman

Mitsubishi Lancer Evo IX TIL 05:43:38.9

+ 28:53.2

+ 2:22.2 11 340 Gabriel Huaman Gamboa \ Iarley De la Cruz Zamora

Honda Civic S2000 05:44:47.0

+ 30:01.3

+ 1:08.1 12 324 Henrry Loayza Escriba \ Nincor Sapaico Vargas

Honda Civic SI S2000 05:46:11.3

+ 31:25.6

+ 1:24.3 13 309 Elvis Aguilar Galvez \ Blas Aguilar Galvez

Honda Civic SI S2000 05:46:30.8

+ 31:45.1

+ 19.5 14 688 Jesús Llave Chullo \ Alvaro Rivera Santader Arevalo

Mitsubishi Lancer Evo IX TIL 05:47:51.8

+ 33:06.1

+ 1:21.0 15 367 Johann Lanza Pelaez \ Gonzalo Manrique Gonzales

Honda Civic SI S2000 05:48:41.1

+ 33:55.4

+ 49.3 16 731 Samuel Arce Gutierrez \ Erick Pio Galvan Cabezas

Mitsubishi Lancer Evo X TIN 05:49:30.2

+ 34:44.5

+ 49.1 17 724 Ronmel Palomino Ortiz \ Guillermo Sierra Ovalle

Toyota Yaris N5 TIN 05:49:33.1

+ 34:47.4

+ 2.9 18 413 Leonardo Cruz Canaza \ Alexander Cruz Quinto

Honda Civic SI ST 05:52:21.0

+ 37:35.3

+ 2:47.9 19 433 William Saenz Quinteros \ Jose Aros Moya

Honda Civic SI ST 05:52:53.0

+ 38:07.3

+ 32.0 20 777 Jose Luis Peceros Paira \ Luis Alberto Salas Cconaya

Mitsubishi Outlander TIN 05:52:58.9

00:05:00.0 + 38:13.2

+ 5.9 21 204 Yurian Aranzabal Valencia \ Fernando Morales Diaz

Toyota Corolla S1600 05:53:51.6

00:05:00.0 + 39:05.9

+ 52.7 22 300 Luis Alayza Freundt \ Martin Tafur Santillan

Toyota GT86 S2000 05:54:29.9

+ 39:44.2

+ 38.3 23 680 Richard Olano Fernandez \ Justo Olano Fernandez

Subaru Impreza STI TIL 05:55:23.4

00:05:00.0 + 40:37.7

+ 53.5 24 302 Antonio Falcone Castellano \ Manuel Marengo Cachay

Honda Civic SI S2000 05:55:32.8

+ 40:47.1

+ 9.4 25 586 Jeff Gabancho Barrientos \ Hebert Truyenque Roque

Mitsubishi L200 CAM 05:56:05.7

+ 41:20.0

+ 32.9 26 341 Jimmy Marmanillo Estrada \ Susan Bradley Sanchez Moreno

Toyota Corolla S2000 05:58:33.9

+ 43:48.2

+ 2:28.2 27 249 Nelson Quispe Sanchez \ Renzo Carpio Quispe

Toyota Corolla S1600 05:59:49.8

+ 45:04.1

+ 1:15.9 28 607 Roberto Parraga Correa \ Ronald Uribe Sanchez

Mitsubishi Lancer Evo VIII TIL 06:00:03.7

+ 45:18.0

+ 13.9 29 318 Carlos Zegarra Herrera \ Renzo Gutierrez Sarmiento

Honda Civic S2000 06:01:30.8

+ 46:45.1

+ 1:27.1 30 596 Celestino Garrido Caballero \ Percy Salcedo Zegarra

Foton CAM 06:02:30.2

+ 47:44.5

+ 59.4 31 200 Angel Leon Capa Kana \ Richard Huahuisa Magaño

Toyota Corolla Levin S1600 06:04:35.4

+ 49:49.7

+ 2:05.2 32 348 Gilbert Sierra Ovalle \ Erwin Ballon Saavedra

Nissan Sentra S2000 06:04:49.0

+ 50:03.3

+ 13.6 33 690 Gabriel Olano Fernandez \ Yonaym Carrasco Ferrari

Subaru Impreza STI TIL 06:05:59.3

+ 51:13.6

+ 1:10.3 34 550 Ricardo Mendiola Giraldo \ Gonzalo Mendiola Contreras

Volkswagen Amarok CAM 06:06:27.5

+ 51:41.8

+ 28.2 35 625 Jaime Solis Robles \ Christian Solis Robles

Subaru Impreza TIL 06:10:48.4

+ 56:02.7

+ 4:20.9 36 362 Luis Ledesma Marcelo \ Joan Tudela Riva

Mini Cooper S2000 06:10:49.6

+ 56:03.9

+ 1.2 37 254 José Huarhuachi Sanchez \ Wilfredo Ramírez

Toyota Starlet S1600 06:11:39.0

+ 56:53.3

+ 49.4 38 377 Juan Diego Zumari Tecsi \ Eulogio Acuña Aroni

Honda Civic S2000 06:13:18.7

+ 58:33.0

+ 1:39.7 39 352 Jeffry Enciso Bustios \ Goderman Enciso Vilchez

Honda Civic SI S2000 06:15:11.7

+ 1:00:26.0

+ 1:53.0 40 021 Miguel Alvarez Pineda \ Jans Basurto Villafuerte

Toyota Hilux T1 06:15:38.6

+ 1:00:52.9

+ 26.9 41 811 Wilson Jhonathan Garay Moreira \ Wilson Diego Garay

Renault Clio RS RALLY 5 06:16:43.9

+ 1:01:58.2

+ 1:05.3 42 599 Germán Quino Gutierrez \ Edison Cayo Nuñez

Jeep Cherokee Sport CAM 06:17:48.9

+ 1:03:03.2

+ 1:05.0 43 001 Antonio Falcone Valdez \ Jorge Sarria

Toyota Hilux T1 06:19:27.2

+ 1:04:41.5

+ 1:38.3 44 369 Alex Pinto Ayala \ Jim Pinto Llerena

Toyota Celica S2000 06:21:48.0

+ 1:07:02.3

+ 2:20.8 45 264 Eduardo Muñico de la Cruz \ Miguel Lazo Guerra

Toyota Corolla S1600 06:22:47.3

+ 1:08:01.6

+ 59.3 46 247 Rolando Gutierrez Crespo \ Thais Gutierrez Cuba

Toyota Corolla G6 S1600 06:23:20.8

+ 1:08:35.1

+ 33.5 47 405 Ivan Silvera Mallma \ Robertson Izarra Cabrera

Citroen DS3 ST 06:23:21.1

+ 1:08:35.4

+ 0.3 48 229 Luis Fernandez Velasquez \ Carlo Morriberon Llerena

Toyota Corolla S1600 06:24:19.8

+ 1:09:34.1

+ 58.7 49 311 Elias Gamarra Morales \ Frand Condori Machaca

Honda Civic S2000 06:25:03.4

00:05:00.0 + 1:10:17.7

+ 43.6 50 512 Renzo Lercari Carbone \ Javier Marchese

Suzuki Vitara CAM 06:25:08.9

+ 1:10:23.2

+ 5.5 51 424 Dany Perez Alvarez \ Christian Perez Alvarez

Subaru Impreza ST 06:25:26.3

+ 1:10:40.6

+ 17.4 52 051 Fernanda Kanno Garcia \ Alonso Carrillo

Toyota Tacoma T1 06:26:15.1

+ 1:11:29.4

+ 48.8 53 830 Herbert Vilcapoma Lopez \ Gustavo Vilcapoma Bravo

Renault Clio R3T R3T 06:30:38.1

+ 1:15:52.4

+ 4:23.0 54 321 Dante Febres de la Torre \ Josmar Hinojosa Motta

Nissan GSR 2000 S2000 06:33:15.0

+ 1:18:29.3

+ 2:36.9 55 828 Ian Sierlecki Soenens \ Oswaldo Carbone

Citroen DS3 R3T 06:35:42.7

01:00:00.0 + 1:20:57.0

+ 2:27.7 56 287 Fabiola Medina La Torre \ Keyko Medina La Torre

Toyota Levin S1600 06:36:47.8

+ 1:22:02.1

+ 1:05.1 57 210 Nicanor Vizcarra Chavez \ Kevin Vizcarra Chavez

Toyota Corolla FX S1600 06:36:54.8

+ 1:22:09.1

+ 7.0 58 384 Carlos Alania Flores \ Brian Alania Torres

Honda Civic SI S2000 06:37:35.1

+ 1:22:49.4

+ 40.3 59 765 John Seminario Salazar \ Adolfo Espinosa Santa Cruz

Citroen C3 N5 TIN 06:38:02.8

+ 1:23:17.1

+ 27.7 60 235 Edward Sapaico Vargas \ Osman Sapaico Vargas

Toyota Corolla G6 S1600 06:40:21.3

+ 1:25:35.6

+ 2:18.5 61 508 Miguel Angel Lopez Dominguez \ Paul Abanto Cueva

Suzuki Vitara CAM 06:41:25.8

+ 1:26:40.1

+ 1:04.5 62 207 Gerardo Montesinos Neyra \ Jose Zarate Martinez

Toyota Corolla S1600 06:42:33.0

+ 1:27:47.3

+ 1:07.2 63 010 Diego Rodriguez Garfias \ Daniel Rodriguez Garfias

Joyner 1100 SV JOYNER 06:44:00.7

+ 1:29:15.0

+ 1:27.7 64 071 Mario Gamero Andrade \ Stephen Gamero-Andrade

Joyner 1100 SV JOYNER 06:44:09.6

+ 1:29:23.9

+ 8.9 65 069 Edgardo Arimborgo Dorregaray \ Fortunato Morales Huaman

Mahindra Pickup T1 06:45:22.8

+ 1:30:37.1

+ 1:13.2 66 308 Haiz La Torre Quispe \ David Mendoza Olivera

Nissan Sentra S2000 06:47:39.1

+ 1:32:53.4

+ 2:16.3 67 696 Rogelio Ortega Cruz \ Guido Ortega Achata

Subaru Impreza STI TIL 06:47:40.6

00:05:00.0 + 1:32:54.9

+ 1.5 68 610 Carlos Lagones De la Cruz \ Jim Falcon Flores

Mitsubishi Lancer Evo VIII TIL 06:50:17.6

+ 1:35:31.9

+ 2:37.0 69 272 Jhon Mercado Mancco \ Obeth Raul Huamani Aguilar

Toyota Celica S1600 06:51:28.6

+ 1:36:42.9

+ 1:11.0 70 230 Cesar Garcia Salazar \ Cristhian Garcia Fernandez

Toyota Corolla S1600 06:55:23.0

00:05:00.0 + 1:40:37.3

+ 3:54.4 71 461 Oliver Gomez Galvez \ Antonio Suarez Flores

Honda Civic SI ST 06:59:55.1

+ 1:45:09.4

+ 4:32.1 72 226 Luis Enrique Arias Ponce \ Daniel Campaña Rodriguez

Peugeot Berline 206 XS S1600 07:00:07.4

+ 1:45:21.7

+ 12.3 73 242 Fredy Pezua Estrada \ Luis Perez Peralta

Hyundai Accent S1600 07:00:10.0

+ 1:45:24.3

+ 2.6 74 100 Anthony Fernandez Tuni \ Maricarmen Fernandez Tuni

Hyundai Grand i10 RJR 07:02:31.6

00:05:00.0 + 1:47:45.9

+ 2:21.6 75 206 Jhohan Castillo Leguia \ Jhohan Castillo Rivas

Toyota Starlet S1600 07:05:49.5

+ 1:51:03.8

+ 3:17.9 76 530 Jorge Ramirez Cano \ Ricardo Figueroa Bernal

Volkswagen Amarok CAM 07:09:21.9

+ 1:54:36.2

+ 3:32.4 77 016 Rolando Arestegui \ Sebastian Guerra

Joyner 1100 SV JOYNER 07:10:18.8

00:05:00.0 + 1:55:33.1

+ 56.9 78 056 Alfredo Lira Chirif \ Gustavo Medina Luna

Volkswagen Amarok T1 07:12:46.5

+ 1:58:00.8

+ 2:27.7 79 515 Orlando Curo Huayhua \ Jhonatan Caceres Gutierres

Chevrolet Luv CAM 07:12:51.2

00:05:00.0 + 1:58:05.5

+ 4.7 80 232 Walter Sanchez Damas \ Frank Sanchez Luyo

VW Gol S1600 07:16:33.8

+ 2:01:48.1

+ 3:42.6 81 322 Giancarlo Cano Hinojosa \ Carlos Cano Morales

Toyota Celica S2000 07:19:17.0

+ 2:04:31.3

+ 2:43.2 82 219 Ruben Cardenas Quispe \ Kibe Oriundo Lloclla

Toyota Vitz S1600 07:19:37.3

00:05:00.0 + 2:04:51.6

+ 20.3 83 734 Richard Palomino Ortiz \ Andres Carpio Bravo

Toyota Yaris N5 TIN 07:21:11.2

+ 2:06:25.5

+ 1:33.9 84 630 Wilson Quispe Cabana \ Jorge Luis Garcia Benavente

Mitsubishi Lancer Evo IX TIL 07:21:12.0

00:05:00.0 + 2:06:26.3

+ 0.8 85 754 Andre Martinez Merizalde Zavala \ Juan Pedro Cilloniz Duclos

Ford Fiesta N5 TIN 07:22:04.4

00:19:00.0 + 2:07:18.7

+ 52.4 86 270 Pedro Montesinos Neyra \ Pedro Genaro Montesinos Torres

Toyota Corolla S1600 08:09:46.3

01:05:00.0 + 2:55:00.6

+ 47:41.9 87 678 Guido Luis Peceros Paira \ Alipio Aysa Barra

Mitsubishi Lancer Evo IX TIL 08:11:20.4

+ 2:56:34.7

+ 1:34.1 88 284 Nehemias Pariona Calixto \ Alvaro Cornejo Mayorga

Toyota Corolla S1600 08:31:42.4

00:24:00.0 + 3:16:56.7

+ 20:22.0 89 710 Roberto Matos Vargas \ Roberto Matos Fernandez

Toyota Yaris N5 TIN 08:47:41.2

+ 3:32:55.5

+ 15:58.8 Total Pilotos 89

--