Ya con la tranquilidad de estar en Huancayo y una primera etapa superada, André Martínez respira y celebra, aunque con cautela. El piloto del Team Tracusa Racing ganó la primera etapa de Caminos del Inca con el tramo entre Lima y Huancayo.

Con el Ford Fiesta N5 del Team Tracusa Racing, André Martínez, fue el piloto más rápido en el acumulado de los dos especiales del día con un tiempo de 1:48:38.0 horas, dos minutos por encima del ‘Mono’ Orlandini en la ruta Lima - Huancayo.

El Comercio pudo conversar con André Martínez, recordando que el año pasado, en su debut en Caminos del Inca tuvo enormes problemas en el mismo recorrido. Para esta edición, el Inca lo recibió de mejor forma.

“Como tú mencionas, el año pasado tuvimos mucha mala suerte, parece que este Caminos del Inca hemos empezado muy bien. No nos a afectado al auto, no hemos tenido problemas y estamos felices por eso, de haber obtenido el primer lugar en la primera etapa. Pero Caminos del Inca es muy cambiante, esto no define nada, los puestos van cambiando a cada rato, es una carrera que dura diez días. No he ganado nada todavía, pero igual muy feliz por el resultado obtenido”, comentó a El Comercio en exclusiva.

Y sin duda la jornada del sábado fue muy dura, cobrando el esfuerzo de varios experimentados pilotos. “Esta etapa estuvo sumamente complicada para todos los pilotos, ya que han habido algunos que abandonaron como Ricardo Dasso y Alfredo Lira. Yo también lo he sentido así, difícil, incluso lidiamos con lluvia, las pistas estaban bastante estrechas, nos complicaba. Había que cuidar el auto, al final hicimos eso, yo no siento que he ido rápido, sin embargo, esto es lo que se tiene que hacer en este tipo de carreras - que son tan largas como es Caminos del inca”, agregó.

Asimismo, reveló el esfuerzo que tiene que hacer para repetir el plato en el tramo final de Caminos del Inca. “Hemos empezado con el pie derecho, de hecho, tenemos como objetivo ganar Caminos del Inca, aunque no va a ser una tarea nada fácil va a ser sumamente complicado, porque hay pilotos rápidos como Nicolás Fuchs, el Mono Orlandini, Eduardo Castro, entre otros. Va a ser luchado, nada está dicho, pero lo vamos a dar todo para tratar de obtener el resultado”.

Finalmente, le preguntamos sobre su estrategia a bordo del Ford Fiesta N5: “Seguir igual, tal vez un poco más rápido, seguir cuidando la máquina, pero a un buen ritmo”, sentenció a El Comercio.

(Foto: Itea Media / R. de Quesada)

--

1 754 ANDRE MARTINEZ MERIZALDE ZAVALA \ JUAN PEDRO CILLONIZ

FORD FIESTA N5 TIN 01:48:38.0 2 716 RAUL ORLANDINI GRISWOLD \ JHON NAVARRO

MITSUBISHI EVO X TIN 01:50:39.0 + 2:01.0

+ 2:01.0 3 888 RAUL VELIT MADUEÑO \ JULIO ECHAZU

PEUGEOT 208 RALLY 4 01:50:50.0 + 2:12.0

+ 11.0 4 804 CARLOS CASTRO YANGALI \ CARLOS PERAL

FORD FIESTA RALLY3 RALLY 3 01:51:15.0 + 2:37.0

+ 25.0 5 731 SAMUEL ARCE GUTIERREZ \ JOSE AROS

MITSUBISHI EVO X TIN 01:51:33.0 + 2:55.0

+ 18.0 6 842 NICOLAS FUCHS SIERLECKI \ FERNANDO MUSSANO

FORD FIESTA RALLY3 RALLY 3 01:51:44.0 + 3:06.0

+ 11.0 7 757 JORGE MARTINEZ MERIZALDE RIGLOS \ HERNAN VARGAS

SKODA FABIA N5 TIN 01:52:18.0 + 3:40.0

+ 34.0 8 724 RONMEL PALOMINO ORTIZ \ GUILLERMO SIERRA

TOYOTA YARIS N5 TIN 01:52:58.0 + 4:20.0

+ 40.0 9 712 LUIS ALAYZA FREUNDT \ MARTIN TAFUR

TOYOTA GR YARIS TIN 01:53:39.0 + 5:01.0

+ 41.0 10 840 EDUARDO CASTRO YANGALI \ CARLA SALVAT

FORD FIESTA RALLY3 RALLY 3 01:54:00.0 + 5:22.0

+ 21.0 11 697 CARLOS MOLLEDA FARFAN \ THOMAS DIAZ

MITSUBISHI LANCER EVO IX TIL 01:55:25.0 + 6:47.0

+ 1:25.0 12 077 JOSE CARLOS VALLEJO TUCCIO \ MIGUEL MAKINO

VOLKSWAGEN AMAROK T1 01:55:49.0 + 7:11.0

+ 24.0 13 714 VLADIMIR PAIVA CARRION \ JOAN TUDELA

PEUGEOT 208 N5 TIN 01:58:10.0 + 9:32.0

+ 2:21.0 14 629 WILFREDO AYSA BARRA \ JHON HUAMAN

MITSUBISHI EVO X TIL 01:58:24.0 + 9:46.0

+ 14.0 15 755 RICARDO VIDAL BEJAR \ ERICK OCAMPO

MITSUBISHI EVO X TIN 01:58:42.0 + 10:04.0

+ 18.0 16 698 GILMER SALAS MADERA \ GODOFREDO PARI

SUBARU IMPREZA TIL 02:03:21.0 + 14:43.0

+ 4:39.0 17 326 CHRISTIAN CARDENAS MORALES \ ALVARO CHAVEZ

HONDA CIVIC S2000 02:03:27.0 + 14:49.0

+ 6.0 18 494 JENRRY QUISPE SANCHEZ \ EDUARDO BEDOYA

HONDA CIVIC SI ST 02:03:47.0 + 15:09.0

+ 20.0 19 419 ROLANDO VILLANUEVA ROJAS \ JHOU CISNEROS

HONDA CIVIC ST 02:04:01.0 + 15:23.0

+ 14.0 20 320 LUIS SURCO ALVAREZ \ JENNYLUZ HUAMANI

HONDA CIVIC S2000 02:04:10.0 + 15:32.0

+ 9.0