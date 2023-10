La carrera tiene a Nicolás Fuchs como líder a falta de dos etapas. Nico eligió partir tercero en la jornada de este sábado entre Cusco y Puno, uno de los tramos más exigentes en la prueba. “Increíble ver a más gente que nunca. Mucha pasión por los coches. En cuanto a la carrera, vamos sin problemas”, aseguró el piloto.

El Mono Orlandini ya trepó al quinto lugar, pero sabe que pensar en la victoria es difícil si no pasa nada con los pilotos que marchan adelante. “Esperemos que los muchachos tengan fallas mañana y pasado”, bromeó Raúl, a lo que Carlo Castro le respondió con una broma. “Ya qué más me va a desear si me he volteado”, dijo entre risas, recordando el accidente que tuvo.

Faltan dos etapas, las que decidirán Caminos del Inca y las estrategias son distintas en cada equipo. Todos apuntan a llegar al podio en Arequipa.

Como se define en cada conferencia, los cinco primeros pilotos eligen su orden de partida y este sábado le tocará abrir pista nuevamente a Carlos Castro.

1. Carlos Castro

2. Raúl Velit

3. Nicolás Fuchs

4. Raúl Orlandini

5. Eduardo Castro

Y más emotiva se hizo la jornada con la entrega del Trofeo Edson Flores al piloto Edson Quispe, ganador de la categoría 1600 en el especial del viernes entre Abancay y el Cusco.

Edson Flores fue un piloto reconocido a nivel nacional y perdió la vida este año compitiendo en un rally en abril pasado. Por eso, el Automóvil Club de Abancay lo homenajeó con este trofeo, que espera se repita año a año. Además, el presidente Felipe Bocangel, anunció que se correrá un rally con su nombre.

Corren a Puno

Serán 270 kilómetros de carrera cronometrada en tramos mixtos los que lleven a lo pilotos desde Cusco hacia Puno, que recibe a la carrera por segundo año consecutivo.

La comitiva debe llegar al Malecón de la Av. Costanera, donde al igual que en Andahuaylas, la presencia de la asistencia será opcional, aunque cada equipo debe trabajar en poner lo coches a punto para el domingo correr hacia Arequipa en el cierre de la prueba.