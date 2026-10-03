Después de más de diez años compitiendo en el automovilismo y de haber llevado su carrera hasta el Dakar, Dubái y Polonia, Ashley García se prepara para disputar Caminos del Inca. El piloto peruano presentó este viernes el vehículo con el que competirá en la edición 54 de la tradicional prueba.

García, piloto y embajador de JAC, llevará el número 545, tendrá a Nicolás Montgomery como copiloto y estará inscrito en la categoría T1. Durante la presentación también dio a conocer al equipo técnico que trabajará con él a lo largo de la competencia.

Su recorrido incluye participaciones en el Rally Dakar, el International Baja de Dubái y el Mundial de Cross Country en Polonia, además de otras competencias internacionales de Rally Raid. Esa experiencia le ha permitido competir en distintos terrenos y afrontar jornadas de alta exigencia.

En el Perú también llega con resultados recientes. En 2025 fue campeón nacional de rally en la categoría T1 con la JAC T8 Pro. Durante la temporada 2026 ganó la categoría T1 del Rally de la Cordillera, competencia desarrollada a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar.

Ashley García competirá en Caminos del Inca 2026.

Para Caminos del Inca, el trabajo de los últimos meses se concentró en la preparación del vehículo, el estudio de la ruta y la conformación del equipo. La variedad de terrenos y las diferencias de altura serán parte de las condiciones que deberá afrontar durante las distintas jornadas.

“Me ilusiona, estoy muy contento porque este es un proyecto que tenía pendiente concretar dentro del Perú. Hemos venido trabajando con mucho esfuerzo y dedicación, estudiando la ruta y preparando cada detalle para poder dar lo mejor de mí en este rally. Caminos del Inca es una competencia muy especial y representa un nuevo desafío en mi carrera”, señaló García.

Entre las etapas que más espera está la de Cusco. “Una de las etapas que más me gusta es la de Cusco, no solo por el reto que representa, sino también por sus paisajes, que hacen que la experiencia sea aún más especial”, comentó.

La presentación también permitió conocer a las marcas que respaldan el proyecto y al grupo de trabajo que acompañará al piloto durante la carrera. Con el 545 y Montgomery a su lado, García pondrá en Caminos del Inca la experiencia acumulada durante sus años de competencia en el Perú y el extranjero.