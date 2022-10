Hace tres años demostró que con estrategia se puede batallar ante los potentes coches de otras categorías. Luis Alayza ganó la general de Caminos del Inca con su GT86 desde la categoría Super Turismo. Hoy va sin el agregado del turbo, pero el piloto del Grupo Pana está dispuesto a mostrar que su estrategia lo puede llevar a pelear siempre arriba.

— ¿Cómo sientes esta nueva carrera?

Va a ser una edición muy dura, la más dura que le va a tocar correr a mi generación. Son etapas bien pesadas, variadas, con todo el 100% de la carrera en altura. Tenemos más tierra que asfalto, con muchos rivales con buenos carros y buen nivel.

— Y ya lo sintieron desde la primera etapa.

Muy difícil. Yo la he corrido haciendo hoja de ruta, pero en carrera me di cuenta lo pesado que era. Hay que entender que estos es Caminos del Inca y es la que han corrido las generaciones pasadas también. Superar esa etapa es gratificante

— Te toca defender el título con remontada.

Si bien venimos como últimos ganadores, sabemos que es una carrera complicada, pero hay que buscar las estrategias que hemos mantenido en los últimos años. Este año toca la remontada -están a 18 minutos del líder de su categoría y a 36 de la general- , pero son 14 horas aún de carrera.

— ¿Tu GT86 es el mismo?

Voy sin turbo, que me daba 100 caballos de fuerza más pero me mantenía la temperatura del motor alta. Ahora voy con el carro más liviano y el ritmo puede ser agresivo durante más horas. Seguramente en las primeras etapas no nos van a ver entre los cinco mejores, pero hay que llevar al carro hasta el final de la sexta etapa.

— ¿Llegas en desventaja ante los N5?

Hay carros N5 pero con pilotos que no tienen muchas horas de manejo. Sacarle el jugo a esos coches no es fácil, así que ahí se puede hacer diferencia. Además, no sabemos cómo puedan resistir la cantidad de horas que tiene Caminos. Los N5 son potentes pero ya han tenido problemas mecánicos. Por eso, nosotros apelamos a tener un carro que no se detenga.

Primera etapa Caminos del Inca: Lima-Huancayo (Video: Itea Media / Adrián Villegas)

— No siempre gana el favorito...

Caminos del Inca no tiene favoritos. Quizás se pueda hacer una lista de 10 pilotos con mejor ritmo, mejor logística y en base a ello saber que de ahí puede salir el ganador.

— ¿Cuáles serán las etapas claves?

La etapa maratón entre Cusco-Puno y Puno-Arequipa debe marcar una tendencia, pero la última etapa tiene unos 40-50 kilómetros que son muy duros que con la fatiga del auto y de la tripulación puede llevar a cometer errores que te dejen fuera. El asfalto de Ayacucho-Cusco es muy de kartista. Creo que ahí los pilotos de mejor manejo van a poder marcar la diferencia e incluso voltear el marcador.

— El cierre en el Cusco va a ser espectacular...

Es una superdecisión. Una cosa era llegar a Lima en el 95 cuando la mayoría de pilotos eran de Lima y te recibía la familia. Ahora tienes un 80% de pilotos del interior. En el Cusco la plaza es todo un símbolo. Además, les permite a la mayoría de pilotos llegar a una provincia cercana a la suya, con sus familiares, con su público.

— Ganaste el 2019 en honor a Ive Bromberg. Siempre te va a acompañar...

De todas maneras. He corrido muchos años con Ive y al llegar al podio de todas maneras le haremos un homenaje. Es el que me ha acompañado muchos años, me enseñó bastante. Es la persona que tengo que guardar en mis recuerdos hasta el final de mi carrera deportiva.

