— ¿Luego de cuántos años vuelves a competir en Caminos del Inca?

La última vez fue el 2018, el año que se cayó el ‘Mono’ [Nico se detuvo a ayudarlo].

— ¿Cómo se da la vuelta? ¿Es parte del proyecto con los Castro Yangali?

Sí, conversando con los Castro y sobre todo arreglando algunos temas con la FIA [Federación Internacional de Automovilismo]. No se corrió por eso, por el tema de permisos y demás.

— Claro, existía esa amenaza de no poder correr fuera.

Hablamos con la FIA de varias cosas, que ya se estaban trabajando hace años, para tener el permiso para poder correr sin que nos sancionen a todos.

(Foto: Itea Media)

— ¿No compites desde las fechas del campeonato de Chile en el 2021…?

Sí, la última carrera fue en Chile. Claro.

— Entonces, al aclarar los temas con la FIA, ¿tu idea es volver a los eventos internacionales?

Sí, es mi idea. Yo estoy buscando regresar al campeonato del mundo. El Covid-19 nos quitó a todos el tema de los auspicios de las marcas. Fue muy dificil.

— ¿Qué tan cerca o lejos está de volver a verte en el Mundial?

Estamos aún un poco lejos porque he dejado de correr y las marcas están un poco retraídas. Hay que tocar puertas y demostrar un poco lo que tenemos.

— Y Caminos del Inca servirá para eso.

Sí, es la idea. Regresar a Caminos con autos de categoría del campeonato del mundo nos ayuda a mostrarnos.

Nico Palmares Cinco veces campeón nacional Campeón Caminos del Inca 2009 - 2012 Campeón Mundial Producción 2013 Dakar2017 - 2018

— ¿Cómo tomas tu regreso a Caminos luego de cinco años y cuánto te parece que ha cambiado la competencia?

Con mucha paciencia. Caminos no es un campeonato del mundo, así que hay que salir tranquilo porque se le puede dar a cualquiera. No es el más rápido el que va a ganar.

— ¿Y tú en qué ritmo estás?

Hay que ver en qué ritmo está Caminos el día de hoy. Hay que ver cómo están los demás competidores y depende de eso salir a atacar.

— Vas con el Castro Yangali Team. ¿En qué consiste el proyecto de los hermanos?

Están haciendo un buen trabajo. Por la pandemia no se pudo consolidar el proyecto inicial que se tenía, que era crear un semillero a nivel nacional para poder sacar pilotos afuera con categoría FIA. La pandemia paralizó todo, pero ahora se han inscrito en el Rally Mundial en una nueva categoría y lo están compitiendo.

/ ITEA_MEDIA_

(Foto: Itea Media)

— ¿Volver al Mundial sería de la mano con ellos?

Me encantaría, pero primero hay que hacer Caminos del Inca y después pensar en el futuro, ver a dónde vamos a llegar.

— ¿En qué consiste tu trabajo con los Castro?

Los acompaño en las fechas del Campeonato del Mundo con un tema de coaching deportivo. Ayudarlos a sumar etapas, no como me pasó a mí. Es importante tener a una persona al lado que ya corrió, que sabe cómo funciona, lo que se hace, lo que no. Eso ayuda para no pagar tanto derecho de piso, que es lo que sufren la mayoría de los sudamericanos.

El equipo del Castro Yangali Team para Caminos del Inca. (Foto: Facebook)

— Es un proyecto grande y ya este año han competido en varias fechas del Mundial.

Lo que vienen haciendo está bien avanzado. Están alcanzando sus objetivos que es lo importante. Para correr el campeonato del mundo hay que tener paciencia, no a la primera vas a ganar. A mí me costó tres años. Es largo para cualquier piloto que quiere salir afuera.

— ¿Estás para ganar Caminos?

Estoy tranquilo. Creo que tengo el ritmo para pelear. Estoy preparado físicamente luego de muchas lesiones que he tenido. Cada mañana empiezo a las 4:30 a.m. para que me alcance el día.

— ¿Y en cuanto al manejo?

Con buenas sensaciones por el auto que han traído, el Ford Fiesta.

— ¿Es más difícil correr sabiendo que eres uno de los pilotos al que todos seguirán…?

Ojalá que todos seamos los mediáticos, que se disfrute la carrera. Va a ser muy divertida con todos los pilotos en competencia.