La noticia cayó como un balde de agua helada en Caminos del Inca. La Federación Peruana de Automovilismo sancionó a Raúl Orlandini quitándole su licencia por dos años luego de unas declaraciones que diera el piloto contra los cambios de reglamento y pidiendo la salida del presidente de la FEPAD Rubén Echave.

Con esto, la organización de Caminos del Inca tuvo que retirar a Raúl Orlandini de Caminos del Inca a falta de dos etapas por culminar, y cuando el Mono marchaba en el puesto.

En breves declaraciones a Deporte Total, Raúl Orlandini critica que la decisión la haya tomado el presidente de la FEPAD sin que lo citen ni haya pasado por una comisión de justicia.

Ya vimos la resolución. ¿Qué buscarás ahora?

Estoy viendo con mis abogados el tema de la apelación. Caminos ya no corremos porque nos han quitado la licencia. Rubén Echave me ha quitado la licencia a sola firma.

¿Qué estas evaluando?

Mi intención es ver si hay abuso de autoridad, como me han comentado mis abogados. Si eso es así, vamos a ir contra ellos.

¿Qué estaría mal en la resolución?

EL RNDA en el artículo 13 dice que las únicas instancias que te pueden sancionar son la Comisión de Justicia y el Tribunal de Apelación Nacional. Entonces no entiendo por qué Rubén me sanciona a sola firma por dos años.

En la resolución citan que criticaste a las autoridades, mientras que en otro punto se habla de dar afirmaciones falsas

Tengo todas las pruebas para corroborar lo que he dicho. Todos son hechos reales, no hablo de nada que no sea real.

¿Te citaron para dar tu descargo?

Me llegó una carta por parte de la prueba, y yo fui a hablar con los comisarios. Y ahí me entero de que me han quitado la licencia. Entonces, ahí los comisarios me sacan de la carrera.

Estás buscando que se te devuelva la licencia

Hay un daño moral de la Federación porque en su resolución no dicen qué he dicho. En la resolución dice “Ah, hablaste mal, te quito la licencia”.

Así acaba Caminos del Inca para ti

Caminos ya no hay nada que hacer. Ya se fueron yo me quedé en el Cusco. Ahora hay que ver lo que viene y eso va más allá de mi licencia, es sacarle la máscara a la Federación con resoluciones de última hora.

