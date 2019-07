Campeón del mundo opinó sobre Gallese: "Pudo estar en el equipo ideal de la Copa América"

Como en sus tiempos de golero en aquella Argentina de Bilardo, Nery Pumpido tuvo que estar muy atento a cada partido de la Copa América 2019. El ex portero y campeón como técnico de la Copa Libertadores con Olimpia, no podía dejar que se escape ningún detalle durante el torneo continental de selecciones. Desde Buenos Aires, uno de los miembros del Grupo de Estudio Técnico de la Conmebol, nos confirma que el informe final aún no ha sido entregado. Pero nos adelantó que un peruano tendrá un lugar especial en esta evaluación: Pedro Gallese.



-¿Cómo se cerró la elección del equipo ideal de la Copa América con Paolo Guerrero y Miguel Trauco en el once?

El balance aún no lo hemos terminado, pero ya pronto se va a publicar un informe final, elaborado por la Conmebol. Lo que ya se difundió fue el once ideal de toda la Copa América, fue un once que elaboramos todos los miembros del grupo técnico a través de votaciones en cada puesto. Según el puntaje que obtuvo cada jugador se armó ese ranking puesto por puesto.



-Estar en el once ideal ha ayudado a que Trauco recupere su titularidad en el Flamengo.

Si está dentro del equipo es porque fue muy regular y fue uno de los que más rindió. Compitió en esta votación con Tagliafico, que también tuvo algunos votos. Trauco merece haber estado allí, fue una votación de un grupo de técnicos. Perú hizo un campeonato extraordinario y justa presencia de Trauco y Guerrero.

Compartimos la selección ideal que presentó nuestro Grupo de Estudio Técnico @CONMEBOL, conformado por entrenadores expertos que analizaron los 26 partidos de la @CopaAmerica. Les invitamos a consultar todos los reportes realizados en https://t.co/53HCYySlIP.#VibraElContinente pic.twitter.com/FKFvZwzh0I — Gonzalo Belloso (@GonzaloBelloso7) July 10, 2019

-¿Pedro Gallese tuvo una buena evaluación para el Grupo de Estudio Técnico?

Allí habría que destacar primero la fuerza anímica que tuvo para recuperarse después del error que tuvo con Brasil. A veces cuesta muchísimo levantarse rápido después de eso. Eso es lo que debe mostrar un buen arquero, uno puede tener un error, incluso los porteros. Esa recuperación anímica que tuvo Gallese la estamos detallando dentro del informe que mandaremos a Conmebol, sobre todo en apartado que elaboro yo y que se refiere a los arqueros. Gallese tuvo una gran actuación en la semifinal y fue un artífice para la clasificación a la gran final.



-¿El arquero peruano pudo estar en ese equipo ideal?

Sí pudo estar, compitió para este en ese once. Se quedó bastante cerca. Alisson se impuso, a pesar de que no apareció mucho porque a Brasil, le atacaron muy poco en el torneo. Sin embargo, resolvió de manera sencilla jugadas muy complicadas, como el tiro libre de Lionel Messi. Queda claro que Messi anota muchas veces de esa manera en Europa, pero Alisson la hizo fácil. Es un arquero que demuestra mucha categoría y está llamado a ser el mejor arquero del mundo. No tengo dudas de eso.



-¿El error que tuvo con Brasil le restó muchos puntos a Gallese?

Esa jugada con Brasil, eso error al sacar, no fue bajo los tres palos. La equivocación fue saliendo con una pelota en los pies. Hoy los arqueros prefieren hacer esas jugadas más simples, pero Gallese no calculó bien cuando remató. Fue un accidente, no lo llamaría un error. Igual Gallese mostró que tiene categoría y una personalidad que para un arquero es importante. Lo que sí le pediría a Gallese es que pueda hablar más y que dirija más dentro de la cancha. Aunque ese déficit también en otros arqueros del campeonato y también lo puse en el informe. Un arquero es un técnico dentro del campo y no vi mucho esa personalidad en la Copa América. El arquero no puede estar callado dentro de un partido y no hablo solo de Gallese.

Pedro Gallese fue uno de los más ovacionados en el regreso de la selección peruana a Lima. (Foto: Renzo Salazar).

-¿El VAR terminará siendo bien visto por los goleros?

El VAR está para decirle a todos, no solo a los arqueros, que deben actuar de manera correcta. Sino van a estar jugando todo el tiempo pensando en el VAR. Si uno hace lo normal y lo correcto, no tiene por qué tener problemas con el VAR.



-Usted fue uno de los más elogió a Ricardo Gareca durante la Copa.

Pero ¿qué cosas malos se podrían decir en Perú sobre Gareca? Todo es cosa bueno con él. El 'Flaco' tiene mucho conocimiento, seriedad y una tranquilidad para transmitir sus mensajes al jugador. Se nota al ver a la selección de Perú, que Gareca los ha convencido con su mensaje. Ahora, además, ha vuelto a estar respaldado por los resultados. Ojalá que pueda seguir en Perú en estos tiempos, porque hoy en día ha quedado muy claro que para obtener buenos resultados hay que llevar procesos largos. ¿Quiénes llegaron a la final de la Copa América? Dos equipos que tienen el mismo técnico más de tres años. Eso está demostrado.



-¿Hay muchos cambios entre el Gareca que conoció como jugador y el actual como técnico?

Es que todos vamos cambiando, yo también lo hice. Yo también de joven era mucho más impulsivo, pero con el pasar del tiempo uno se va tranquilizando.



El éxito en la vida no se trata por lo que logras sino por los obstáculos que superas #ArribaPerú 🇵🇪🤜🏾⚽️🤛🏾 pic.twitter.com/22P7K1RvWK — Pedro Gallese Quiroz (@pedrogallese) July 4, 2019

-¿Es cierto que lo marcó mucho no estar en el Mundial 86?

Al 'Flaco' lo que más lo marcó fue haberse quedado fuera del Mundial México 86. Hoy se merece todo lo bueno que le está pasando. Ustedes tienen que cuidar a Gareca. Cuídenlo a Gareca, pero de verdad. Hay pocos técnicos en el mundo como Ricardo. Si ustedes no lo cuidan ¿quién lo hará? Tienen a un técnico extraordinario. ué contentos deben estar los hinchas peruanos con estos resultados que está obteniendo su selección. Me causa curiosidad saber cómo debe estar pasándola tu país.



-¿Aceptaría una propuesta para dirigir en el Perú?

Siempre me interesó el fútbol peruano, siempre quise ir. Lastimosamente no se me dio la oportunidad. Quien ahora está allí es mi hermano Néstor, que trabaja en Universitario con Comizzo. Mi hermano está encantando con Lima. Ojalá haya una propuesta, tengo muchas ganas de dirigir. Así que habla con los clubes peruanos para que me lleven algún día (risas).