El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez se mide ante el púgil estadounidense Daniel 'Hombre Milagro' Jacobs este sábado (8:00 pm. EN VIVO ONLINE vía Space / DAZN / DirecTV Sports) por los cetros peso mediano AMB, CMB y FIB desde Las Vegas.

El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez no le teme al espíritu combativo del estadounidense Daniel 'Hombre Milagro' Jacobs y se reportó listo para seguir haciendo historia en el boxeo el próximo sábado cuatro de mayo del 2019 en el T-Mobile Arena de Las Vegas.



'Canelo' Álvarez vs. Daniel Jacobs: apuestas y pronósticos de la pelea de boxeo por peso medio en Las Vegas. (Video: YouTube / Foto: AFP)

Las apuestas del combate entre Saúl 'Canelo' Álvarez vs. Daniel 'Hombre Milagro' Jacobs, favorecen al púgil mexicano. Un margen de 4 a 1, pagan las casas de apuestas por el combate. Si usted se decide a apostar por el estadounidense, el monto aproximadamente se verá aumentado entre 3 a 4, lo que indica que tiene menos probabilidades de ganar. Por otro lado, jugar por el 'Canelo', le daría un multiplicado por 1.25, aproximadamente.

'Canelo' Álvarez vs. Daniel Jacobs: apuestas y pronósticos de la pelea de boxeo por peso medio en Las Vegas. (Foto: Captura de pantalla)

Casa de apuestas Victoria - Saúl 'Canelo' Álvarez Empate Victoria - Daniel 'Hombre Milagro' Jacobs Betsson 1.25 24.00 4.15 SporTimba 1.22 20.00 4.02 Bwin 1.25 21.00 4.00 Betfair 1.25 21.00 4.50 Bet-at-home 1.22 21.00 4.21 Te apuesto 1.18 20.00 3.60 Timberazo 1.22 20.00 4.02

'Canelo' Álvarez vs. Daniel Jacobs: conferencia de prensa

El púgil jalisciense Saúl 'Canelo' Álvarez (51-1-2) expondrá sus títulos medianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), mientras que Jacobs (35-2) hará lo mismo con el fajín de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en un duelo de unificación que eclipsa nuevamente la tradicional cartelera que conmemora el Cinco de Mayo en Estados Unidos.

Álvarez regresa a la categoría de los medianos luego de vencer al británico Rocky Fielding en la división de las 168 libras en diciembre en Nueva York para su tercer cinturón en una categoría diferente.

Jacobs (35-2), por su parte, es conocido por ser un peleador muy aguerrido que ha tenido batallas ante otros grandes campeones como el mismo Gennady Golovkin. No obstante, las guerras más fuertes las ha ganado fuera del ring, concretamente al superar un cáncer, lo que le mereció el apodo de "The Miracle".

Varios expertos y analistas de boxeo sitúan al boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez como el amplio favorito sobre el estadounidense Daniel Jacobs. Algunos, como el ex púgil Juan Manuel Márquez y el ex juez Joe Cortez, visionan una decisión dividida; mientras que, Timothy Bradley Jr., ex campeón mundial, pronostica un nocaut del 'Canelo'.

Sobre el combate, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, el mexicano Mauricio Sulaimán anticipó que quien logre imponer su estilo el día de la pelea tendrá más posibilidades de salir con el triunfo.

El T-Mobile Arena de Las Vegas será escenario de una pelea con pronóstico resverado. Golden Boy Promotions

"Es una pelea diferente, no es el 'pique' tradicional del boxeo, es un duelo deportivo de alto profesionalismo y se nota en la preparación de ambos", apuntó.