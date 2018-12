'Canelo' Álvarez vs Rocky Fielding EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue la pelea por el título supermediano AMB, este sábado 15 de diciembre desde las 8:30 p.m. (hora peruana y local). La transmisión estará a cargo de Space. Para ver boxeo en vivo como este duelo, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.



El Madison Square Garden de Nueva York será el escenario para ver en acción a dos de los mejores exponentes del boxeo. El británico Rocky Fielding, que hará su primera presentación fuera de Europa, pondrá en juego su cinturón frente al mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez.

​

'Canelo' Álvarez vs Rocky Fielding: horarios y canales de la pelea



Perú: 8:45 p.m. Space (518 y 1518 en DirecTV, 128 y 732 en Movistar TV, 13 y 594 en Claro TV).

España: 3:45 am del domingo (DAZN)

México: 7:45 p.m. (Space, TV Azteca, Televisa)

Costa Rica: 7:45 p.m. (Space)

Colombia: 8:45 p.m. (Space)

Ecuador: 8:45 p.m. (Space)

Panamá: 8:45 p.m. (RPCTV)

Estados Unidos: 8:45 p.m. (DAZN)

Argentina: 10:45 p.m (TNT Sports)

Uruguay: 10:45 p.m. (Fox Action)

Chile: (10:45 p.m. (Space)

El boxeador natural de Jalisco pasa por uno de sus mejores momentos en su carrera y podría adjudicarse su tercer título en una división diferente. 'Canelo Álvarez' posee los cinturones de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización Internacional de Boxeo (OIB), tras una victoria en septiembre pasado frente al kazajo Gennady Golovkin.

Saúl Álvarez subirá de 160 libras a 169 para medirse con Rocky Fielding, a quien enalteció en la conferencia de prensa. "Muchos no le dan el crédito que Fielding merece, yo sí se lo doy y por ello me preparé como siempre. Me gustan los retos y estamos listos para esto", dijo 'Canelo'.

Álvarez, de 28 años, registra 50 victorias, y 34 de ellas por nocaut. "Fui a Alemania y gané el título mundial cuando nadie me daba una oportunidad. Es lo mismo aquí, pero me he preparado bien y creo en mí mismo", afirmó Rocky Fielding, que acumula 27 triunfos, 15 de ellos por nocaut.