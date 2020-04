Las consecuencias negativas que viene provocando el avance del coronavirus en nuestro país no son ajenas al fútbol. Por ello, varios clubes que participan en la Liga 1 ya han manifestado que, como medida provisional e indefinida, se les recortarán los sueldos a sus futbolistas. La pandemia y las normas decretadas por el Gobierno para controlarla han golpeado duro las arcas de los clubes. Si bien hasta donde se sabía existía una colaboración mutua entre directivos y jugadores para superar este duro momento, Carlos A. Mannucci fue el primero en anunciar que se acogerá a la suspensión perfecta de labores.

La institución norteña decidió aplicar esta medida hasta 30 días posteriores de terminada la emergencia sanitaria. Es decir, los jugadores no recibirán sueldo alguno durante este plazo, el cual puede extenderse hasta 90 días. Esta salida la aplican las empresas que no pueden seguir pagando a sus trabajadores, ya sea por un caso fortuito o de fuerza mayor.

En el polémico y sorpresivo comunicado se lee lo siguiente: “Lamentamos profundamente no haber llegado a un acuerdo con la plantilla del equipo principal. Asimismo, reiteramos nuestra disposición de velar por los intereses de todos nuestros trabajadores, y por ende dejamos la puerta abierta al diálogo, con la finalidad de llegar a futuros acuerdos solidarios y acordes con la realidad de nuestra institución y el país”.

El club agregó que se produjo una negociación con el plantel, pero finalmente no hubo acuerdo por mutuas diferencias. Los dirigentes trujillanos decidieron enviar una nueva propuesta; explicaron que los jugadores iban a contar con un saldo máximo de pago de hasta 6 mil dólares y quienes ganaban de 2 mil o menos también iban a tener su reducción.

–Respuesta inmediata–

Ante esto, la respuesta de los jugadores del cuadro trujillano no se hizo esperar. “Los futbolistas profesionales del club Carlos A. Mannucci queremos expresar nuestra posición ante el comunicado de la institución con relación a nuestra situación laboral. En primer lugar, comunicar que desde el minuto uno todos los jugadores hemos mostrado disposición y esfuerzo con el fin de ayudar financieramente al club porque entendemos la realidad del país en este momento y la de nuestro club en particular”, indica el documento publicado por los mismos futbolistas.

A esta postura se sumó la de la Agremiación de Futbolistas. “Lamentamos profundamente la actitud del club Mannucci [...]. Indigna leer un comunicado sesgado y tendencioso. Indigna, por ejemplo, que NO mencionen que NO están al día en sus pagos y que ellos unilateralmente decidieron pagar solo un porcentaje de los sueldos de marzo. Indigna observar que la intención del club no es llegar a un acuerdo”, indicaron vía comunicado.

–¿Es aplicable?–

Roberto Silva, presidente de la Agremiación, explicó este tema. “El tema de la suspensión perfecta es algo que el Gobierno puso a disposición y las empresas se pueden acoger cumpliendo con una serie de requisitos. Ellos están en su derecho de aplicar, ¿pero pueden aplicar los clubes de fútbol? No sé si están acogidos a una regulación así porque van a tener que pasar unos controles y demostrar y cuantificar el efecto económico que están teniendo, porque los clubes siguen recibiendo los derechos de televisión”, manifestó a radio Ovación.

El exgoleador de Alianza y Cristal dejó en claro qué camino podrían tomar los futbolistas en estas circunstancias. “Si el club entra en suspensión perfecta, los jugadores están en la capacidad de poder renunciar al contrato por esta incapacidad del club y quedar libres. No lo veo como una opción porque el club puede terminar perdiendo futbolistas valiosos, en el caso de Mannucci sabemos que Osnar Noronha ha sido solicitado por varios equipos y podría ir a otro club que esté más ordenado en sus finanzas. No sé si es una opción para el club”.

Si bien Mannucci es el primer club de nuestra Primera División en haber optado por esta medida, hay varios más que podrían seguir el mismo camino en los siguientes días. No todos los equipos del balompié nacional están preparados y cuentan con el poder económico para manejar una crisis como la que se está viviendo. Eso es la cruda realidad.

