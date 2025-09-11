Carlos Alcaraz, el récord que ni el ‘Big3′ logró y su pensamiento que lo hace el más ganador del momento

Cada cierto tiempo aparece un atleta fuera de serie, uno que pareciera desafiar las leyes de la lógica y jugar un deporte completamente diferente al de sus rivales. En esta época, justo cuando Rafael Nadal colgaba sus raquetas, España cocinaba algo más para la historia. Y entonces apareció Carlos Alcaraz, que nos demuestra cada día que pasa que aún no estamos ni cerca de haberlo visto todo.

El domingo que pasó, ‘Carlitos’ -así prefiere llamarse él- consiguió su sexto título de Grand Slam en el US Open, después de dos semanas de un tenis perfecto y totalmente desatado que hace muchos meses se había estado guardando. Y es que el final del 2024 y el inicio del 2025 estuvieron marcados por un período de dificultades en todo aspecto para el español. Comentaba, en aquel entonces, que le estaba resultando muy complicado encontrar su mejor versión en el tenis, que estaba luchando con ser ese Carlos divertido al que él estaba acostumbrado ser dentro de una cancha: “siento que no soy yo”, decía. En medio de esas desconcertantes declaraciones, opinólogos en redes sociales y, por supuesto, especulaciones sobre la permanencia de Juan Carlos Ferrero como su entrenador principal, Carlos decidió tomarse unas semanas de descanso.

Tras su pronta derrota en la primera ronda del Miami Open, en marzo, los cuestionamientos estuvieron a la orden del día, claro está, pero lo que siguió a ese período de lo que parecía ser el pico más bajo en la carrera de Carlos Alcaraz y un necesario momento de desconexión de mente y cuerpo, fue un giro de 180 grados que cerraría varios miles de bocas.

Ese punto de quiebre fue también el punto de partida para resetear, y desde entonces ‘Carlitos’ se dedicó a demostrar por qué, hoy por hoy, es el mejor tenista del mundo. Las cifras son simplemente demenciales, veamos algunas:

Alcaraz jugó, a la fecha, 67 partidos, de ellos solo perdió 6. Con este récord, acumula hoy más títulos obtenidos en el 2025 (7) que derrotas totales.

Después de Miami, en solo 6 meses, Carlos jugó 8 torneos. En TODOS llegó a la final, y de esos 8, en 6 se llevó el título (solo perdió en la final de Barcelona contra Holger Rune y en Wimbledon contra Jannik Sinner).

How Carlitos' second US Open title sounded on US Open radio 🔊 pic.twitter.com/mL0KkTfzyc — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

A sus 22 cortos años, ya ha ganado múltiples títulos en las tres superficies por tres temporadas consecutivas, y es el tercer tenista de la historia -solo después de Novak Djokovic y Rafael Nadal-, en ganar Wimbledon, Roland Garros y el US Open al menos dos veces. Y ya que hablamos del ‘Big 3’, ninguno de sus miembros había logrado, a los 22 años, acumular 6 majors como ya lo hace Carlos (ya igualó a Boris Becker y Stefan Edberg, incluso). “La gente ha estado hablando de que su juego tiene ciertos elementos de Roger, de Rafa y míos. Estoy de acuerdo. Básicamente tiene lo mejor de los tres mundos. Nunca he jugado contra un tenista como él“, señaló Novak Djokovic después de que el español le arrebatara el título en Wimbledon 2023. ¿La colección total a la fecha? 23 títulos ATP: 6 Grand Slams, 8 Masters 1000, 7 ATP 500, 2 ATP 250, una medalla olímpica de plata y 36 semanas (y contando) como #1 del mundo.

Ahora vayamos a su más reciente logro: el US Open 2025. Este torneo traía en juego mucho más que la copa en Nueva York; traía, además, la gloria por el número 1 del mundo, posición que, hasta ese domingo, ocupaba Jannik Sinner -quien además defendía el título-.

Infografía: Marca

La rivalidad con el italiano es clave en el crecimiento de Alcaraz. Y es que, en repetidas ocasiones, el español ha enfatizado en lo necesario que es para él enfrentarse con quien comparte la cima del ranking mundial, y sin duda seguirá compartiéndola por la próxima década. Para tomar su revancha de la final en Wimbledon, en la que el italiano logró vencer, ‘Carlitos’ hizo un trabajo de hormiga: estudió muy bien sus fallas, pero también repotenció sus ventajas. De esta forma, llegó a la final del US Open sin ceder un solo set -solo fue en la final que Sinner logró arrebatarle un parcial-, cosa que muy pocos han logrado hacer; con un partido mucho más holgado que la final en Roland Garros; con mucha más confianza en sus servicios -que estuvieron casi perfectos durante todo el torneo-; y, sobre todo, con sonrisas infinitas hasta en los momentos difíciles.

Y como el tenis siempre da revanchas y es un deporte de hermosas coincidencias, pareciera que estaba escrito que ese trofeo se iría con Carlos esta vez. En el 2022, cuando ganó su primer Grand Slam, justamente en el US Open, ‘Carlitos’ se convertía en el #1 del mundo más joven en la historia. En el 2025, con el mismo título, logró recuperar este puesto. Ambos partidos, además, logró cerrarlos con un saque abierto que su rival no pudo devolver. Como por arte de magia, todo coincidió.

Pero todo este mérito no es gratuito y un gran atleta siempre lleva a un gran equipo detrás. El cuerpo técnico de ‘Carlitos’, liderado por Juan Carlos Ferrero (ex número 1 del mundo) como su coach principal ha sido clave en cada victoria, pero sobre todo en cada derrota. “Es como mi cuarto hijo, tengo tres hijos en casa y él es el cuarto” señala Ferrero. A ese cuerpo de profesionales se sumó hace poco Samuel López como su segundo entrenador, que hoy lo acompaña en el box cada que Ferrero no puede hacerlo. Su manager, Albert Molina, también es pieza fundamental en la formación de Carlos, más allá de lo deportivo, como marca personal: “él quiere vivir cosas de su edad, y es normal, pero también nos toca recordarle que él no es un chico normal”. Está Juanjo Moreno, su fisioterapeuta y amigo, quien tiene la dura labor de mantenerlo libre de lesiones y en buen estado fisico. Pero, sin duda, la goma que une al ‘team Alaraz’ es la familia. Nunca habrá un partido en el que no se vea, cuando menos, a algún miembro del clan murciano: su papá, que vio sus inicios en el tenis cuando empezó a enseñarle cómo agarrar una raqueta; su hermano mayor, que es su compañero de ‘sparring’; o su mamá, que lo espera siempre con un abrazo y lágrimas de orgullo.

Después de tomarse un merecido descanso en el que incluso decidió saltarse la serie de la Copa Davis, ‘Carlitos’ dedicará lo que queda de su temporada a torneos de exhibición como la Laver Cup y el Six Kings Slam, la gira asiática con el ATP 500 de Tokyo y el Masters 1000 de Shanghai, el Masters 1000 de Paris Bercy (que es el último del año) y, finalmente pero no menos importante, las Nitto ATP Finals en Turín.

En un momento donde parecía que con el retiro de los más grandes el tenis empezaba a perder un poco la esperanza, la transición perfecta llegó con la nueva generación a devolvernos la ilusión por una época igualmente dorada que apenas empieza. Podrá estar rodeado de trofeos, pero encuentra su mayor felicidad en el abrazo de su núcleo. Tiene la mentalidad de un profesional y el juego de un campeón. No conoce la definición de rendirse y cada punto lo juega con “cabeza, corazón y los cojones”. Ya de vuelta a donde pertenece, Carlos Alcaraz sigue mejorando día a día sus formas de operar en la cancha, pero su arma más poderosa siempre será una gran sonrisa. “Estoy construyendo mi camino para ser el mejor de la historia”. Y sí que lo estás haciendo bien, Charly. Que sigan hablando por afuera, esto es a tu manera.

**

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.