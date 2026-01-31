Ver Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Rod Laver Arena de Melbourne, por la final del Australian Open. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 1 de febrero del 2026, a las 3:30 de la mañana (hora de Perú), que son las 5:30 AM de Paraguay, Chile y Argentina, las 2:30 AM de México, y las 9:30 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus Premium transmiten el partido en Perú, México, Estados Unidos y el resto de Latinoamérica. Por otro lado, DAZN lo pasa en España. Para verlo, necesitas pagar una suscripción. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

