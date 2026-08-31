Carlos Alcaraz vs Roman Safiullin EN VIVO: hora y dónde ver la primera ronda US Open 2026

Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Carlos Alcaraz (ESP) Roman Safiullin (RUS)

Carlos Alcaraz inicia este lunes 31 de agosto su camino en el US Open 2026 frente al ruso Roman Safiullin, en el estadio Estadio Arthur Ashe. El español llega al último Grand Slam del año con la misión de repetir el campeonato que obtuvo la temporada pasada. El encuentro está programado para iniciar a las 11:40 a. m. (hora peruana) y podrá seguirse EN VIVO por ESPN y Disney+. Además, El Comercio ofrecerá el minuto a minuto con todos los detalles del partido.