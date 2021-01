Conforme a los criterios de Saber más

Hay una imagen que el hincha de Alianza quiere que se repita en la historia de Carlos Bustos. El argentino fue oficializado como el nuevo técnico de los íntimos para este 2021 y todos esperan verlo a fin de año con la medalla del ascenso, esa misma que logró con Dorados de Sinaloa en México en el 2015.

Argumentos, para empezar, hay. El argentino lleva tres años trabajando en el fútbol peruano. Llegó a la San Martín en el 2018 y continuó por todo el 2019 con los albos, mientras que el año pasado estuvo a cargo de Melgar hasta setiembre.

Suma experiencia, sin duda. Alianza Lima será el club número 21 en su carrera en el fútbol. Como futbolista estuvo en 9 equipos, luego en otros trabajó en la parte dirigencial (Talleres de Córdoba), asistente (Atlas, Morelia) y entrenador del primer equipo de manera continua desde el 2013.

—Apuestas—

Al conocimiento del fútbol nacional se le agrega el trabajo con menores. En el 2018, cuando llegó a la San Martín, el cuadro albo tenía un promedio de edad de 20 años. No le corrió al reto e instaló un estilo que recién pudo generar resultados en la segunda mitad del año para salvar la categoría.

En el cuadro de Santa Anita ya pudo trabajar con cuatro jugadores que hoy pertenecen a Alianza. En el 2018 dio continuidad a Jairo Concha y Edhu Oliva, y en el 2019 hizo debutar en Primera a Óscar Pinto con 17 años y a Oslimg Mora, que había sido prestado por los íntimos, con 19 años. Salvo Oliva (24 años), los demás son Sub 23, por lo que pueden convertirse en un pilar importante en la Liga 2.

“En el tema del trabajo con jóvenes, me parece que es una persona que llega al joven, que los motiva”, nos dice José Luis Sarco, periodista de GOL Perú que sigue a Melgar en los últimos años. “Es un entrenador que se deja entender”.





Carlos Bustos fue presentado como nuevo DT del equipo santo. (Foto/Video: María Fe Errea)

En Alianza tendrá que recurrir mucho al trabajo con menores, porque por reglamento la Liga 2 obliga a que se tenga hasta cuatro Sub 23 en cancha para la suma de la bolsa de minutos. Es ahí donde Bustos tendrá que apelar a la buena mano que tiene para poner a trabajar a los más jóvenes.

“Su característica es el buen trato con el balón, el sacrificio que le exige al plantel. Apuesta mucho por la posesión”, aseguró el preparador de arqueros David Espinoza a “Ovación”. Ambos trabajaron juntos durante los dos años en la San Martín.

Sin embargo, se sabe que Bustos no es tan pegado a la letra en el aspecto de salir jugando. Si bien gusta de los porteros que salgan tocando con sus defensas, no se hace drama para indicar que ante el peligro o la duda, puedan reventar el esférico hasta campo contrario.

“En Melgar se veía que había un sistema, una idea de juego. Un trabajo planificado. El tema físico también bien trabajado”, nos comenta José Luis Sarco. “Con poco en la San Martín hizo un juego decente. En Melgar hizo buenos partidos, pero no los podía cerrar”, agrega.

—Sin resultados—

En tres temporadas ha podido conocer cuál es el nivel y cómo se maneja el fútbol local, aunque no ha gozado de las mieles del éxito. Ha sufrido más derrotas que celebrado victorias (31 frente a 27), pero pudo mantener en Primera a un cuadro joven como San Martín y con un fútbol que llegó a gustar.

En Melgar no tuvo mucha suerte. “Empezó bien, pero la pandemia resquebrajó todo”; nos comenta Wilfredo Dueñas, periodista arequipeño que cubre las incidencias del cuadro mistiano. Para el exreportero de “Correo”, Bustos no supo manejar situaciones puntuales, como la indisciplina de Omar Tejeda. Un futbolista del club reconoció tras la salida de Bustos que no hubo unidad dentro del plantel tras el reinicio del fútbol.

José Luis Sarco también concuerda en que los problemas internos en el plantel no permitieron un mejor papel en el cuadro rojinegro. Además, del lado futbolístico, nos comenta que tuvo complicaciones con el tema del gol. “Tenía transiciones un poco lentas, pero el tema de la definición le terminó pasando factura. Si tiene buenos elementos, va a hacer volar a los jóvenes”, sentencia el periodista arequipeño.

Ambos periodistas sí coinciden en que sí supo trabajar bien con los jóvenes como Leonardo Mifflin (21), Angello Tanzado (20) y Fabricio Cabrera (20), entre otros como Paolo Reyna y Matías Lazo.

Club Liga 1 Puesto Otro torneo San Martín 2018 44PD: 12V-18E-14D Décimo en el acumulado San Martín 2019 34PD: 9V-14E-11D 13° acumulado Bicentenario: octavos

4PD: 1V-3E-0D Melgar 2020 13PD: 4V-4E-5D No culminó Sudamericana:

superó la primera fase

2PD: 1V-0E-1D

