Su nombre es Carlos Huachín, pero también lo conocen como ‘Perro malo’. El sobrenombre se lo ganó a pulso: en cada pelea –y, por supuesto, en cada entrenamiento– se entrega al máximo, ataca con fiereza y empuja hasta el final, no importa a quién tenga al frente.

En cinco años como peleador profesional de artes marciales mixtas (MMA), Huachín ha conseguido ocho victorias, seis de ellas por nocaut (KO) o nocaut técnico (TKO) y dos por sumisión. Ha sufrido tres derrotas, todas por decisión.

A sus 21 años, ostenta el cinturón de peso gallo (61 kg) de la organización peruana Fusion Fighting Championship (FFC) y espera que pronto llegue la oportunidad de cumplir su sueño: dar el gran salto a la UFC.

–Tu último combate fue en setiembre pasado, ¿a qué se debe que no hayas vuelto a pelear desde entonces?

He estado esperado a que se presenten nuevas oportunidades. No se ha podido pelear antes por diferentes razones y algunos problemas de coordinación.

–¿Hay alguna fecha tentativa para tu retorno?

Espero que sea antes de mayo o los primeros días de ese mes. Este año tengo que volver a pelear de todas maneras acá en el Perú.

–En redes sociales preguntan mucho acerca de la escuela que integras actualmente.

En este momento pertenezco a Pitbull Martial Arts Center (PMAC). Acá estoy entrenando y preparándome para mis futuras peleas.

–Iván Iberico, entrenador de PMAC, me comentó que el plan es que compitas en la división mosca (57 kg), ¿cómo va ese proceso?

Me siento más cómodo. Mientras más corto peso, creo que tengo mejores condiciones físicas. También por mi biotipo, mi idea es sentirme macizo, fuerte. Calculo que estoy cortando unos 6 kg o 7 kg para llegar a esa categoría

–Eres campeón de peso gallo del FFC, ¿ahora planeas defender ese título o concentrarte solo en 57 kg?

Yo he pedido a la organización que me programen una pelea para defender el título. También esto trabajando para debutar en 57 kg, sobre todo pensando en peleas internacionales, pero me gustaría tener la oportunidad de pelear en 57 kg también acá.

–¿La organización te ha hablado sobre un posible rival, quizá una revancha con Bruno Pereira [a quien le arrebató el cinturón]?

No me han dicho nada sobre una revancha. Yo lo que he pedido es una oportunidad para pelear. Si es con ‘Jacundá’ [Pereira], no tengo ningún problema.

–Tengo entendido que en este período recibiste ofertas para pelear en el extranjero.

Sí. De Combate Américas me llamaron en setiembre [el evento fue en noviembre], pero no se llegó a un acuerdo. También me llamaron de Rusia para pelear en el evento Akhmat, pero me dieron poco tiempo. Me avisaron en enero y el combate era para febrero. Eran menos de cuatro semanas para prepararme y creo que era poco tiempo. Igual yo estaba entrenando, pero no en un campamento de competencia.

–¿Cuál es tu objetivo en este momento?

Me he trazado seguir peleando acá o donde sea. Mi meta es llegar a la UFC, porque las puertas se están abriendo más. Quiero pelear en la UFC, quiero demostrar que soy fuerte y que puedo lograr grandes cosas.

–Es difícil vivir de este deporte en el país, muchos competidores se financian dando clases o tienen trabajos a medio tiempo. ¿Cómo es en tu caso?

Esto no es fácil, pero yo ahora me dedico al 100% a entrenar. [Me financio] con lo que gano de mis peleas, porque obviamente ahorro. Estoy trabajando para llegar afuera y quiero hacerlo bien. Quiero dejar el nombre del Perú bien en alto peleando afuera.

–He notado que después de cada sparring preguntas acerca de tu desempeño: qué hiciste bien, en qué fallaste…

Sí, me gusta preguntar, sobre todo al profesor. Creo que eso es lo que uno tiene que buscar para evolucionar en esto. Si yo me cierro en mi zona de confort, no voy a crecer. Tengo que preguntar siempre y ver en qué fallé. Y si hice algo bien, debo mejorarlo más todavía. Yo siempre pienso así.

