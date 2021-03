Conforme a los criterios de Saber más

Carlos Stein es un club de fútbol que acumula más notificaciones que goles. Con seis años de existencia, este equipo chiclayano ha jugado muchos partidos en las canchas legales. Y el más importante lo perdió la semana. El Tribunal Arbitral del Deporte determinó que la Comisión Licencias de la Federación Peruana de Fútbol le descuente dos puntos a Stein por incumplimiento de sus obligaciones tributarias en la Liga 1 del 2020. Eso tiene como consecuencia principal, el descenso del cuadro carlista y el retorno de Alianza Lima a la Primera División. Stein, y aquí empezamos a contar su accidentada historia, recibió el comunicado de la FPF por correo electrónico. Llegó a Primera División por una decisión de la Comisión de Justicia de la FPF y se despide por una resolución del TAS.

El cuadro carlista es mucho más que una asignatura pendiente para la Federación Peruana de Fútbol que, por manejos que no han sido explicados con transparencia, generó una inusual dependencia de cuatro equipos de Primera (Stein, Atlético Grau, Llacuabamba y Alianza UDH), debido a que le depositaba dinero para que alivien sus pagos de planillas. ¿Por qué tanto “paternalismo”? Este dinero, según la misma FPF, era parte de un préstamo a los cuatro equipos que no habían regularizado sus ingresos por derechos de TV. La FPF, en su comunicado donde anuncia el descenso de Stein a la Liga 2, promete ayuda al plantel deportivo del cuadro chiclayano, que es el principal perjudicado con estos recambios de última hora en el torneo local.

¿Cómo explicar el actual momento de Carlos Stein? Este equipo vive una etapa de negación. Debido a que la notificación llegó por mail y a través de redes sociales, el área legal del club norteño espera los comunicados definitivos para preparar su apelación ante el Tribunal Federal Suizo, instancia donde se pueden denunciar faltas al debido proceso en el mencionado Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

Mientras no llegue el oficio de la Comisión de Licencias FPF con el descuento de dos puntos y mientras Alianza Lima no inicie su participación en la Liga 1, Carlos Stein aún se considera un cuadro de Primera División. Su equipo entrenó hasta ayer con normalidad, aunque en el fondo con la incertidumbre de qué pasará con sus contratos en las próximas horas. Sus dirigentes están viajando a Lima para pedir mañana una reunión presencial con la Federación. La Agremiación de Futbolistas es la entidad que está buscando dar la mejor contención a un grupo de deportistas que vive una pesadilla y que pasará por la situación inédita de jugar un partido oficial en Primera (el 0-0 con Alianza Atlético) a jugar la Segunda División.

“Al parecer el club piensa contar con el mismo plantel que venía trabajando para la Liga 1. Mi idea sería jugar en Primera División pero sabiendo que el torneo ya está empezado y seguramente todos los equipos tienen sus cupos de extranjeros lleno, no tendría problema en jugar en la Liga 2″, le dijo el delantero uruguayo Maximiliano Freitas al diario Depor.

-La “Lozanodependencia” de Stein-

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, a través de su directorio propuso que se forme una comisión especial legal para determinar el retorno de Alianza Lima a la Primera División. Lozano, quien según fuentes desde la FPF, no descartaba que el torneo local se juegue con 19 equipos, prefirió cederle la responsabilidad en la decisión al equipo de trabajo formado por Óscar Chiri, secretario general FPF; Víctor Villavicencio, gerente Liga 1; Sabrina Martin, asesora legal FPF; Ariel Reck asesor legal FPF y José Carlos Isla, abogado miembro del directorio FPF.

La decisión de Lozano también pasó por apartarse de una medida donde se podía generar la crítica que él actuaba como juez y parte, debido al respaldo económico que la FPF le daba a Carlos Stein, por los motivos de derechos de TV ya explicados. Desde el cuadro chiclayano ya se declararon en rebeldía y hasta dieron detalles de ese aporte monetario desde la Videna.”No vamos a jugar Liga 2. Mi hermano (Jonathan Rodríguez), el presidente, firmó el proceso rápido porque no tenemos nada que esconder. La FPF no nos depositaba puntual el 40% para pagar nuestras planillas”, respondio Carlos Rodríguez, tesorero de Carlos Stein, a radio “Exitosa”.

Este drama de Stein tiene su génesis en una acumulación de malas decisiones de la anterior Comisión de Licencias, liderada por la abogada chilena Romina Fernández (quien renunció a finales del año pasado). En la audiencia del TAS se descubrió que Stein nunca había pagado con puntualidad a su plantilla, que cometió 41 faltas al reglamento de licencias y que solo fue castigado 16 veces. En un torneo con bases firmes, Stein no debió haber terminado el torneo pasado. Pero su agonía se fue extendiendo ante una FPF que actuó con “mano blanda”. Los más críticos a Agustín Lozano, dicen que esa flexibilidad también fue una estrategia para tener más aliados. A finales del año pasado, Lozano obtuvo el voto mayoritario para quedarse como presidente FPF hasta finales de este año.

Roberto Silva, presidente de la Agremiación de Futbolistas, dijo que se extenderá por 30 días el plazo para que exclusivamente los jugadores de Carlos Stein puedan buscar un mejor destino deportivo. El ascenso de este equipo fue por una decisión de la Comisión de Justicia de la FPF, la cual le dio el título de la Copa Perú por una irregular alineación del jugador Milton Bermejo. Desde un escritorio ascendió y desde un escritorio bajó. Los principales perjudicados, lamentablemente, son los que sí saltan a la cancha.

