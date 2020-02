DT







Carlos Tevez anotó un doblete en el Boca vs. Central por la fecha 20° de la Superliga argentina [VIDEO] El delantero argentino Carlos Tevez marcó el 3-0 en el duelo entre Boca Juniors vs. Central Córdoba por la jornada 20° de la Superliga argentina. El atacante ‘xeneize’ con este gol llegó al doblete en Santiago del Estero, cosa que no hacía desde el 2016 en el Monumental ante River Plate