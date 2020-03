No hay jugador que haya brillado más que Carlos Vela en la anterior temporada de la MLS. Ni siquiera el propio Zlatan Ibrahimovic podía competir con el gran registro del delantero mexicano. De esa gran calidad ya conocía el FC Barcelona a principios del 2019, que tras necesitar un ‘9’ en sus filas, se interesó en fichar a la estrella de Los Ángeles FC, pero la transacción no fue posible.

En una entrevista con la revista ‘GQ’ de México, el delantero de 31 años reveló el motivo por el cual no pudo llegar al Camp Nou. Vela confesó que sí estuvo muy cerca de vestir la camiseta azulgrana, pero su actual club de la MLS frustró la operación. Entonces, los culés ficharon a nada menos que Kevin Prince Boateng, quien resultó uno de los peores fichajes en la historia del club español.

“El Barça planteó un escenario de cuatro meses en ese momento y yo lo aceptaba porque era una oportunidad muy buena. No fue decir: “Ah, quiero dos años y si no, no voy”. Dijeron cuatro meses y voy cuatro”, confesó el atacante mexicano. Entonces, Vela sí deseaba vestirse de azulgrana, pero no pudo convencer a su club.

“No me dio facilidades el club LAFC para salir, aunque es entendible. Al final, buscan lo mejor para ellos y cada uno para sí mismo. Lo intenté y no se dio, y no pasa nada porque estoy más que feliz aquí”, explicó. Así, el club norteamericano, que había comprado su pase al Real Sociedad en 2018, no dejó que Vela vuelva a pisar tierra española.

Entonces, el mexicano se quedó en Estados Unidos y protagonizó una fantástica temporada resumida en 34 tantos en la campaña regular, mientras que en Barcelona no la pasaban tan bien con su nuevo refuerzo. Vela fue el máximo goleador y se convirtió en el MVP de la temporada. En el Camp Nou ya querían deshacerse de Boateng. Entonces, se presentaron las dos caras de la moneda.

