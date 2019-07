Carlos Zambrano: sus 11 frases en referencia a la prensa, la selección y el VAR

Carlos Zambrano ha vuelto a rugir. 'El León' tuvo una muy buena Copa América cazando a jugadores como el delantero Luis Suárez, el atacante Salomón Rondón y el volante Arturo Vidal. Ahora, culminado el certamen, reposa y brinda una extensa conferencia de prensa.

"Nunca le falté el respeto a mi selección ni hice ninguna payasada como dijeron", declaró en un momento el número 15 de la selección peruana. Carlos Zambrano además dejó otras interesantes frases en referencia a la cobertura de la prensa, su pasado con Perú y el VAR.

Con cuatro años menos, Zambrano era expulsado del duelo entre Perú vs. Chile por las semifinales de la Copa América 2015. Se fue del campo a los 20 minutos de juego. Ahora, durante la conferencia de prensa recordó el momento y lo calificó como "error".

También habló del VAR. Con mucha mesura se refirió al videoarbitraje y dejó una frase memorable mencionando que si decía todo lo que piensa "lo sancionan".

Las 11 mejores frases de Carlos Zambrano

"Me he quedado con la prensa criticando mucho a Perú luego del 5-0"



"En el extranjero nos respetan más que en nuestro propio país"



"El partido contra Uruguay fue en el que más me cansé"



"No me dolió para nada no estar en un mundial"



"La prensa crítica muy fácilmente"



"Mi único error ha sido esa expulsión contra Chile"



"No tengo rivalidad contra ningún jugador chileno"



"En el partido contra Chile (2015) me sacó el árbitro"



"Le quita emoción (el VAR) al fútbol"



"Los que nos comemos las críticas somos nosotros"



"No creo que lo quiten (el VAR) porque hay muchos beneficios en eso"