Generó polémica. La Comisión Disciplinaria de la FIFA suspendió a Carlos Zambrano por tres fechas de Eliminatorias, es decir, se perderá los partidos ante Chile en Santiago, Argentina en Lima, de noviembre, y Bolivia en La Paz, en marzo del próximo año. La tarjeta roja directa que recibió ante Brasil en los minutos finales le costó caro a nuestro defensor. Esta sanción no ha caído bien entre los hinchas, quienes cuestionan la cantidad de partidos que se perderá el futbolista de Boca Juniors.

No es la primera vez que un jugador de nuestro combinado patrio recibe una sanción de hasta más de dos fechas en procesos clasificatorios. La primera vez fue en el polémico partido ante Bolivia en La Paz, por el proceso hacia México 1970. La selección peruana cayó 2-1, así como perdió a dos piezas claves de su oncena titular: Ramón Mifflin y Nicolás Fuentes. El árbitro, otra vez, fue clave para que la sanción sea muy fuerte.

- LA POLÉMICA -

Perú jugó ante Bolivia en La Paz el 10 de agosto de 1969, en el segundo de los cuatro partidos en las Eliminatorias. Un triunfo nos ponía a un paso de asegurar la clasificación, pero La Verde nos superó por 2-1. La actuación del árbitro yugoslavo-venezolano Sergio Chechelev fue lamentable, en especial al final del partido. Anuló dos goles, el segundo generó la bronca de los futbolistas peruanos. Luego de los reclamos, el juez expulsa a Ramón Mifflin. Cinco minutos después, le tocó el turno a Nicolás Fuentes por una fuerte acción. En esa época no existían las tarjetas, así que elegantemente ‘los invitó’ a que dejen el campo.

El reporte de Chechelev fue lapidario, y la FIFA suspendió a Fuentes y Mifflin por un año. La sanción les prohibía participar en cualquier actividad futbolística hasta agosto de 1970, dos meses después de la Copa del Mundo. Ambos recibieron la solidaridad y apoyo de toda la hinchada peruana. La Federación Peruana de Fútbol luchó ante la FIFA para salvarlos.

El máximo ente rector del fútbol no iba a ceder, así que la defensa peruana cambió de rumbo: había que rebajar la sanción al máximo posible que puedan jugar en el Mundial. El final de la historia fue feliz. Semanas después, la FIFA redujo la sanción a tan solo nueve meses, culminando el 10 de mayo de 1970, 22 días antes de nuestro debut mundialista. Didí presentó la lista de jugadores con Mifflin y Fuentes más que confirmados. Eso sí, esperó varias semanas para al fin hacerlos jugar.

El nivel drástico de la sanción no cambió, y ambos futbolistas no podían pisar un campo de fútbol. La FIFA no los dejó participar ni en un informal partido de práctica ante Juan Aurich en Chiclayo. Por eso, la selección peruana se ‘disfrazó’ de Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario para hacerlos jugar en unos amistosos previos. Solo se perdieron dos partidos oficiales, más allá que la sanción duró varios meses.

- PAOLO GUERRERO -

El actual capitán de la bicolor pasó hasta por dos suspensiones drásticas. La primera fue el 17 de junio de 2008. Aquella tarde, Perú fue goleado por 6-0 ante Uruguay en Montevideo por la sexta fecha del camino hacia Sudáfrica 2010. El delantero recibió una tarjeta amarilla luego del primer gol (9′), pero a los 37′, ni bien se marcó el segundo, insultó de manera airada al árbitro Pablo Pozo.

El chileno lo expulsó y su reporte fue letal. La Comisión de Disciplina de la FIFA suspendió por seis fechas a Paolo Guerrero. Es la suspensión más amplia en nuestra historia por Eliminatorias. Así, su retorno se dio recién en junio del año siguiente, en la jornada 13. Nuestro seleccionado perdía 2-1 ante Ecuador en el Monumental, el 7 de junio de 2009. Al final del partido, el delantero se peleó con algunos hinchas. En todo ese proceso no anotó gol alguno.

Paolo Guerrero jubaba su segunda Eliminatorias en 2008. (Foto: AP / Marcelo Hernández)

Previo al repechaje, la FIFA lo suspendió provisionalmente por un tema de antidopaje. Paolo Guerrero no jugó los dos partidos ante Nueva Zelanda, pudo estar en la Copa del Mundo, aún así tuvo que cumplir la totalidad de su castigo. A diferencia de otros casos, esta vez no hubo alguna tarjeta roja de por medio para decidir su ausencia con nuestro combinado patrio.

En la historia, la selección peruana ha recibido 24 tarjetas rojas por Eliminatorias. La primera fue recién en 1982, hacia el capitán Rubén Díaz ante Colombia. Como anécdota, el primer expulsado en la historia de los Mundiales es peruano. Otro chileno, esta vez Alberto Warnken, sacó de la cancha al capitán bicolor Plácido Galindo. A cuarenta años del nacimiento de las tarjetas en el fútbol, la indicación fue de manera oral. La primera roja en la Copa del Mundo se mostró en 1970.

Eliminatorias Expulsados España 1982 Rubén DÍAZ (x2) Italia 1990 Juan REYNOSO Estados Unidos 1994 Juan REYNOSO, José SOTO Francia 1998 Juan JAYO Corea - Japón 2002 Ernesto ARAKAKI, Claudio PIZARRO, Miguel REBOSIO Alemania 2006 Santiago ACASIETE, Leao BUTRÓN, Marko CIURLIZZA, Juan JAYO, Juan LA ROSA, Flavio MAESTRI, Miguel MOSTTO, Sudáfrica 2010 Johan FANO, Paolo GUERRERO, Juan VARGAS Brasil 2014 Yoshimar YOTÚN, Carlos ZAMBRANO Rusia 2018 Christian CUEVA, Christian RAMOS Qatar 2022 Carlos ZAMBRANO

