"Mi primer gran amigo en el mundo del fútbol profesional, mi compañero de habitación", empezó Cesc Fàbregas en una conmovedora carta publicada en su cuenta de Instagram. El mediocampista español repasó íntimos momentos que vivió con el fallecido José Antonio 'La Perla' Reyes.

Compañeros en el Arsenal campeón de la Premier League sin perder ningún partido, Fàbregas y 'La Perla' Reyes fundieron su compañerismo durante los entrenamientos del cuadro inglés.

A inicios del 2000, Arsène Wenger se preocupó por reforzar su invencible equipo. El Arsenal, campeón de la Premier League en el 2004 sin perder ningún partido, contaba con grandes talentos como Patrick Viera, Gilberto Silva, Fredrik Ljungberg, Robert Pires, Thierry Henry y Dennis Bergkamp.

A ese Arsenal se sumó José Antonio 'La Perla' Reyes, con 20 años y proveniente el Sevilla, y Cesc Fàbregas, cantera de La Masía y con 16 años, ambos talentosos jóvenes españoles.

Fábregas dedicó carta a 'La Perla' Reyes: "Nunca te olvidaré, nunca te olvidaremos". (Foto: Instagram Cesc Fábregas)

"No podía despertarme hoy de peor forma. Nunca olvidaré cuando tu y tu familia me acogisteis en vuestra casa en mis primeras navidades en Inglaterra cuando yo estaba solo y tenía 16 años", publicó Cesc Fàbregas en Instagram.



Fàbregas continúa contando detalles en su carta, y recuerda algunos episodios de aquella época. Como las concentraciones en el Arsenal y cómo se comprendían en el campo de juego.

Fàbregas dedicó carta a 'La Perla' Reyes: "Nunca te olvidaré, nunca te olvidaremos". (Foto: Twitter)

Carta completa de Fábregas hacia 'La Perla' Reyes

"Mi primer gran amigo en el mundo del fútbol profesional, mi compañero de habitación, que siempre quería dormir con el aire acondicionado aún estando a -10 grados. Un tipo humilde que siempre tenía una sonrisa en su cara, grandísimo futbolista y fenomenal persona. No podía despertarme hoy de peor forma. Nunca olvidaré cuando tu y tu familia me acogisteis en vuestra casa en mis primeras navidades en Inglaterra cuando yo estaba solo y tenía 16 años. Nunca olvidaré nuestros partidos de fútbol tenis en el gimnasio antes y después de los entrenamientos. Nuestra conexión en el campo también fue especial, ya que era siempre fácil encontrarte entre líneas para que tu después marcaras las diferencias. Yo siempre digo que has sido uno de los talentos más grandes de nuestro fútbol y sé que no me equivoco. Hace 2 días estaba hablando de ti en una entrevista, puede que fuera una señal, quién sabe, para acordarme de ti, mi gran amigo. Nunca te olvidaré, nunca te olvidaremos. Siempre en nuestros corazones. Descansa en paz Jose Antonio Reyes. Te quiero mucho.



Cesc"