Champions League: El Ajax y su antecedente en el de Van Gaal

En la ciudad donde acabó el ciclo glorioso de aquel Ajax de Van Gaal, entre 1991 y 1997, este martes un equipo de jóvenes trajo a la actualidad aquellos recuerdos de ese glorioso equipo de Ámsterdam.

Ajax superó 2-1 a la Juventus en Turín y avanzó a semifinales de la Champions League. (Video: FOX Sports / Foto: AFP)

Si bien el Ajax de Frenkie de Jong y Matthijs de Ligt no ha ganado (aún) el certamen europeo, ha sido capaz de eliminar al Real Madrid en octavos de final y ayer dejó fuera a la Juventus de Cristiano Ronaldo (con una victoria de 2-1 con goles de Van de Beek y De Ligt, y remontó el 1-1 de la ida); dos logros que ha conseguido ganando el partido decisivo fuera de casa y que lo confirman como el rival que no le teme a nadie y que no se cansa nunca, ya que viene desde la primera fase, es decir, jugó tres series antes de llegar a fase de grupos.



Si aquel equipo de Van Gaal cerró su travesía en la Champions con una derrota de 4-1 en Turín en semifinales de la edición 1997, luego de ganarla en 1995 (1-0 al AC Milan) y llegar a la final en 1996 (cayó por penales ante la Juve), ayer el Ajax escribió un nuevo capítulo en el que pasa a ser protagonista principal de este torneo, aunque del otro lado marcha a todo galope el Barcelona de Messi.​

Patrick Kluivert marcó así el gol de la victoria ante Milan en la Champions 1994-1995. (Video: YouTube)

ESTILOS



Con un promedio de edad de 25 años, este Ajax hace recordar al de Van Gaal que en sus filas tenía a los canteranos Michael Reiziger (22 años), Edgar Davids (22), Clarence Seedorf (19) y Patrick Kluivert (18) –autor del gol del título ante el Milan–, junto con otros más experimentados como los hermanos De Boer y la voz de mando de un ya consolidado Frank Rijkaard.



“Este Ajax es casi tan bueno como el del 95, sigo creyéndolo”, repitió en febrero último el mismo Van Gaal. Lo había dicho en diciembre y nadie le creyó. En el campo de juego, el actual plantel de Erik ten Hag le está dando la razón.



Ahora, Frenkie de Jong (21), Donny van de Beek (21), Matthijs de Ligt (19), el marroquí Noussair Mazraoui (21), entre otros, sueltan su juego con el apoyo de experimentados como el también canterano Joel Veltman (27), el serbio Dusan Tadic (30) y otro de casa Daley Blind (29). Piensen en similitudes, llámenlo coincidencias, pero en realidad se trata de un estilo con el que se crece en el Ajax, un sistema que se aprendió desde Rinus Michels con el ‘fútbol total’.

Así jugaba el Ajax de Van Gaal en la década del 90. (Video: YouTube)

CHAU 'CR7'



El 13 de mayo del 2015 había sido la última vez que Cristiano Ronaldo cayó eliminado en la Champions –con el Real ante la Juve–. Luego vinieron los tres títulos, hasta ayer que volvió a saborear la derrota, pese al gol que marcó. Y tuvieron que pasar nueve años para que se quede sin semifinales.

Con la cifra impresionante de 65 tantos en etapas de eliminación (51,58% de los 126 que lleva en el certamen), la presencia de Míster Champions no fue suficiente para una Juve que fue presa del juego dinámico, preciso y de aceleración del Ajax.



El proyecto italiano de más de 100 millones de euros (del fichaje del portugués) tendrá que esperar un año más como mínimo. El Ajax se planta en semifinales a la espera de su rival que saldrá del duelo City vs. Tottenham. La Orejona está cada vez más cerca. Pero su éxito ya se ve: recuperó el valor de la escuela holandesa.