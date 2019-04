Champions League: La amenaza de Messi llega al 'Teatro de los Sueños'

“Todos los niños de Manchester sueñan con triunfar en este teatro. Yo he cumplido mis sueños aquí”. En 1973, después de 249 goles anotados en 758 presentaciones, Bobby Charlton finalizaba su etapa en el United pero daba inicio a otra leyenda. En su discurso de despedida bautizaría, sin proponérselo, al Old Trafford como el ‘Teatro de los Sueños’. Pese a ser inaugurado en febrero de 1910, este estadio le debe en gran parte su condición de patrimonio futbolero de la humanidad al mítico ex futbolista, quien además de la gloria comparte con la casa de los ‘Red Devils’ el ser sobreviviente de una desgracia que bien pudo ser el colofón del club inglés.

En 1958, un accidente aéreo enlutó al equipo británico, que perdió a ocho de sus futbolistas en un trágico vuelo que terminó estrellado en Múnich. Sir Bobby fue uno de los que se salvó del desastre. Vivió para contarlo, y también para ser el pilar de la reconstrucción. Bajo su aura el United conquistaría por primera vez la Copa de Europa en 1968 para convertirse en un grande y ser una institución modélica en el Viejo Continente.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Old Trafford también vio caer del cielo una bomba lanzada por los alemanes en 1941. El proyectil afectó seriamente sus estructuras, lo que obligó a que durante ocho años estuviera cerrado para su reparación. Como Charlton, el hogar de los ‘Red Devils’ se levantó de los escombros. Hoy es un templo sagrado que, por ejemplo, no pudo ser profanado por el barcelonismo que conquistó Europa en las últimas décadas adoptando la escuela holandesa como manual de estilo.

En cuatro encuentros disputados en el recinto mancuniano, el Barza cosechó dos empates (2-2 en la Champions 94-95 y 3-3 en la edición 98-99) y sufrió dos derrotas (3-0 en la Recopa 83-84 y 1-0 en la Champions 2007-08). Old Trafford es una de sus tareas pendientes y esta temporada es un paso obligatorio en su intento por terminar con la sequía de tres años pintados por el blanco reluciente del Real Madrid.

Como aval para sepultar la historia reciente sin la Orejona, los catalanes cuentan con Lionel Messi. El argentino posee ante los clubes británicos un récord envidiable en torneos europeos, con 22 conquistas repartidas de la siguiente manera: 9 al Arsenal, 6 al Manchester City, 3 al Chelsea, 2 al United y 2 al Tottenham. Solo el arco del Liverpool se le resistió las dos veces que lo enfrentó. Pero lo más llamativo es que la ‘Pulga’ vulneró la portería de los ‘Red Devils’ en la instancia más sublime de la Champions: en las finales de Roma 2009 (2-0) y Wembley 2011 (3-1), ambos bajo el mando de Pep Guardiola.

Los pronósticos dicen que Old Trafford soportará este miércoles otro bombardeo de alta intensidad, ya no atacado por aviones con bandera alemana, ahora será una amenaza por tierra del ejército catalán liderado por su comandante Messi. Sea cual fuere el resultado del enfrentamiento, el ‘Teatro de los Sueños’ seguirá en pie con sir Bobby Charlton como espectador de lujo y más de 70 mil pretorianos dispuestos a defender su templo desde las tribunas.