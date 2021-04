Conforme a los criterios de Saber más

Si el VAR ha generado cierto revuelo en el fútbol mundial, ni imaginarse lo que puede generar el día que el fútbol se juegue con cronómetro en mano. En el fútbol existe una estadística que poco se usa en el Perú, pero en el mundo marca una tendencia que genera preocupación y muchas ligas han tomado medidas al respecto: el tiempo efectivo de juego.

Este parámetro no es más que la totalidad del tiempo en el que el balón está activo durante el partido de fútbol. Algo que se usa mucho en otros deportes, donde el tiempo de juego nominal es el real, como en la NBA donde el reloj se detiene cada vez que el esférico no está en juego.

Este lunes el CIES Observatory mostró en sus publicaciones semanales estas estadísticas del fútbol europeo y sorprende la data que se encuentra, ya que no es ni la todopoderosa Champions League o la siempre competitiva Premier League o la vista Liga Española la que tiene mayor tiempo efectivo de juego.

En Europa se aplaude que los jugadores no ‘hagan hora’, como se dice en nuestra región. No hay reclamos al árbitro, no se fingen lesiones ni mucho menos ‘desaparecen’ los balones sobre el final de los partidos, salvo algunas excepciones que han generado controversias con algunos recogebolas.

El centro CIES Observatory junto a InStat analizaron los partidos desde el 1 de julio del 2019 de 37 competiciones europeas: 30 de la máxima división de países miembros de la UEFA, cinco de segunda división de las 5 grandes ligas, así como la Champions y la Europa League.

El resultado no sorprende, ya que tiene antecedentes, pero sí llama la atención que ligas sin mucho renombre tengan mayor tiempo de juego efectivo que los grandes torneos. Lidera el ránking nada menos que la Liga de Israel con un 66,9% de juego real, seguido de la Eredivisie de Países Bajos con 65,6%. Cierra el podio la Premier League de Rusia con 65,4%.

Es la Champions la que aparece, recién, en el cuarto lugar con un 64,7%. De las grandes ligas, la Bundesliga ocupa el sexto lugar, la Seria A el octavo. La demás quedan muy por debajo.

Puesto Liga Efectivo de juego Con 90 min Con 96 min* 1 Ligat Ha’al - Israel 66.9% 60.21 64.22 2 Eredivisie - Países Bajos 65.6% 59.04 62.97 3 Premier League - Rusia 65.4% 58.86 62.78 4 Champions League 64.7% 58.23 62.11 5 Allsvenskan - Suecia 64.7% 58.23 62.11 6 Bundesliga - Alemania 63.9% 57.51 61.34 7 Premier League - Bielorrusia 63.6% 57.24 61.05 8 Serie A - Italia 63.2% 56.88 60.67 9 Pro League - Bélgica 63% 56.70 60.48 10 Veikkausliiga - Finlandia 63% 56.70 60.48 ... 12 Europa League 62.5% 56.25 60 13 Ligue 1 - Francia 62.4% 56.16 59.90 ... 17 Premier League - Inglaterra 62% 55.80 59.52 ... 29 Liga - España 59.3% 53.37 56.92 Fuente: CIES Observatory

El promedio de tiempo que dura un partido es estas competencias es de 96 minutos. Si hacemos la rápida conversión, estamos hablando que en Israel el tiempo efectivo es de 64.2 minutos. En la Champions llegaría a 62.1 minutos.

Ya en el 2019 se mostraba a la Liga de Suecia como la que más tiempo efectivo tenía según informa Marca, seguido de la Eredivisie, de la liga de Finlandia y la de Dinamarca. No se tomó en cuenta la Champions y la Bundesliga aparecía en el sexto lugar con 57,1%

Buscamos información sobre el tiempo efectivo de juego en el Perú, pero no existe data al respecto. Sin embargo, el exárbitro FIFA Víctor Hugo Rivera hace un cálculo rápido y cree que debe ser menos de 45 minutos. “Acciones como un saque de meta, tiros libres y penales. Solo en esos tres casos cuánto tiempo se pierde. Tras la falta y reanudación, se pierde más”, nos comenta.

No extrañaría que el fútbol peruano tenga tan poco tiempo efectivo de juego. En marzo del año pasado la DiMayor de Colombia publicó el tiempo efectivo de la fecha 8 del torneo colombiano y resulta que el partido con más tiempo fue el empate 1-1 entre Bucaramanga y Junior, con 57:48 minutos. Lo siguió la victoria de 1-0 de Independiente de Medellín sobre Millonarios con 57:48. El encuentro con menos tiempo fueron los 39:36 minutos del 2-2 de Santa Fe ante Atlético Nacional.

En marzo del año pasado también se hizo público un informa parecido del portal estadístico Opta y el portal mexicano mediotiempo.com dio cuenta de sus resultados donde se da un dato sobre el fútbol peruano.

Según la publicación azteca, la Champions League alcanzaba un tiempo efectivo de 58 minutos y 26 segundos. La MLS alcanzó los 56 minutos con 40 segundos mientras que la Liga MX llegó a 48 minutos y 13 segundos, y se destaca que está “por debajo de otras ligas del continente como la de Perú, Ecuador y Argentina”. Es decir, la media peruana está por encima de esos 48 minutos de tiempo efectivo de juego.

Los 90 minutos siempre se extienden, más ahora por el uso del VAR. Es la liga de Turquía la que más se extiende, hasta los 99, seguido de la Premier League de Inglaterra, con 98. Esto porque los árbitros suelen dar más minutos adicionales de juego para compensar el tiempo perdido en las celebraciones de los goles o los cambios.

“En el tiempo extra lo que se contabiliza son los cambios y las paralizaciones excesivas”, nos comenta Víctor Hugo Rivera. Eso se ve en cada transmisión televisiva del certamen nacional.

Esa es una tarea pendiente también para mejorar el nivel del fútbol local. Los minutos perdidos no permiten un buen espectáculo y tampoco ayudan al rendimiento de un equipo, que luego lo padecen en los torneos internacionales.

