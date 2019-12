España vs. Inglaterra, o mejor dicho Madrid vs. Premier League. Así se podría resumir el sorteo de octavos de final de la Champions League que le deparó ayer a los equipos de la capital española el camino más espinoso en la competición europea. Por un lado, el galardonado Real Madrid tendrá enfrente a un Manchester City con delirios de grandeza; por el otro, el rocoso Atlético de Madrid deberá chocar ante el campeón vigente y uno de los cuadros más en forma del momento: el electrizante Liverpool de Jürgen Klopp.

“Ellos han invertido mucho en los últimos años, pero nosotros somos el Real Madrid”, recordó el director de relaciones internacionales del conjunto merengue, Emilio Butragueño. Los 13 títulos continentales respaldan las palabras del exgoleador español.

Estos son los emparejamientos de los octavos de final. (Foto: AFP).

Para el gran proyecto del City será otro reto enorme. Bajo el mando de Pep Guardiola afrontará su cuarta Champions con el objetivo de coronar toda la gran inversión con la Orejona en la mano. La progresión con el estratega catalán arrancó en la temporada 2016-17 siendo eliminados en octavos por el Mónaco; luego el Liverpool los sacó de carrera en cuartos de final y el curso anterior nuevamente en la misma instancia su verdugo fue el Tottenham Hotspur.

“Es difícil, está claro, han ganado 13 veces y son los mejores. Nosotros queremos ser los mejores y queremos ganarles. Es siempre un placer jugar contra el Real Madrid y en un gran estadio como el Bernabéu”, respondió Txiki Beguiristain, el director de fútbol de los citizens.

Más allá de las evidentes complicaciones, Real Madrid es favorito en esta llave, pues el historial entre ambos también lo respalda: dos triunfos y dos empates ante los ciudadanos. En semifinales 2015-16 fue 0-0 y 1-0, mientras que en el curso 2012-13 los marcadores fueron 3-2 y 1-1.

Además, otro gran atractivo será el enfrentamiento entre dos de los técnicos más ganadores en la actualidad: Zidane, con tres Champions en el bolsillo, frente a Guardiola, dos coronas en su paso por el Barcelona.

Con tres Champions en el bolsillo como técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane es el técnico más ganador en esta competición junto al inglés Bob Paisley y el italiano Carlo Ancelotti. (Foto: AFP).

El otro cruce con un equipo madrileño como protagonista también sacará fuego en el terreno de juego. El Atlético no será un rival cómodo para el Liverpool. “Yo creo que el vértigo le tiene que dar al Liverpool. No es la primera vez que los hemos eliminado, ya lo hicimos en la UEFA. Es un gran equipo, pero a mí me encanta jugar contra los grandes”, comentó el presidente colchonero Enrique Cerezo.

Ese mismo grado de confianza se traslada a Anfield Road, donde el propio Jürgen Klopp confía plenamente en las buenas prestaciones de su plantel. “No creo que el señor Simeone esté corriendo por el salón de su casa y esté feliz. Nos vamos a enfrentar dos equipos acostumbrados a jugar un fútbol intenso y con diferentes estilos”, explicó el adiestrador alemán que regresará al estadio Wanda Metropolitano, donde coronó su excelente temporada pasada con la Orejona en sus manos.

Las estadísticas dictan una paridad absoluta. En cuatro enfrentamientos, la balanza está nivelada: una victoria por lado en el 2009-10 (2-1 para los ‘Reds’ y 1-0 para los colchoneros) y doble 1-1 en el 2008-09.

-¿El destino tiene favorito?-

Para el Barcelona la siguiente ronda supone una parada difícil pero no tan complicada como las de los conjuntos de la capital española. Tendrá como oponente al Napoli y con un dato esperanzador para sus hinchas: los dos últimos rivales que sacaron de carrera a los italianos en esta instancia finalmente fueron campeones. Tanto el Chelsea de Roberto di Matteo en el 2011-12 como el Real Madrid de Zinedine Zidane en el 2016-17 vieron coronada la temporada con el festejo en la gran final.

“El Napoli es un equipo peligroso. Evidentemente no pasa por su mejor momento, ha habido un cambio de entrenador (Gennaro Gattuso por Carlo Ancelotti) y van a tener que adaptarse poco a poco. Ya veremos cómo están y cómo llegamos todos a febrero, pero será bonito vivir todo lo que se genera alrededor del Napoli en la ciudad”, indicó el técnico blaugrana, Ernesto Valverde.

Pese a la tradición europea de ambos conjuntos, no existen duelos entre ambos en la competición. Lo único que los une es un nombre: Diego Armando Maradona. El argentino jugó en ambos clubes.

-Los otros candidatos-

Para los otros candidatos al título el tránsito en octavos debería ser menos traumático. La Juventus de Cristiano Ronaldo tendrá a un oponente relativamente sencillo, ya que el Olympique Lyon de Francia clasificó ‘in extremis’ en una jornada final infartante en la fase de grupos, donde le quitó el cupo al Ajax.

“No nos quejamos, considerando que el año pasado nos tocó el Atlético. Pero en la Liga de Campeones si no llegas en forma a febrero y marzo, no hay nada qué hacer. Los precedentes son favorables para nosotros, pero no cuentan nada, solo cuenta el estado de forma”, aclaró el vicepresidente de la ‘Vieja Señora’, Pavel Nedved.

Tiene razón el exfutbolista checo. De aquí a febrero, cuando se jugarán los partidos de ida de los octavos, puede pasar muchas cosas. Los turineses marchan segundos en la Serie A pero clasificaron primeros en su llave de la Champions.

Las estadísticas entre ambos en el máximo torneo continental van acorde a la realidad. Empate 1-1 y triunfo 1-0 para los italianos, mientras que en la Europa League 2013-14 fueron sendas victorias 2-1 y 1-0 para los de Turín.

Más parejas son las eliminatorias que tienen los cuadro germanos Bayern Múnich y Borussia Dortmund. Los bávaros se cruzarán en el camino del impredecible Chelsea y los de Renania tendrán enfrente al millonario PSG.

El Bayern todavía tiene una cuenta pendiente con el Chelsea tras la derrota en la final del 2011-12, porque la obtención de la Supercopa del curso siguiente, también en penales, no borró la pena por la definición en su propia casa. Los otros dos enfrentamientos entre ambos se remontan al 2004-05, con un 3-2 a favor de los bávaros y un 4-2 para los ‘blues’.

Muchos hinchas del Bayern todavía recuerdan el penal fallado por Robben en la final del 2012 ante el Chelsea, que finalmente se impuso en la definición desde los doce pasos en Múnich. (Foto: REUTERS).

El estratega germano Thomas Tuchel, por su parte, tiene el gran reto de colocar al PSG entre los grandes de Europa. Para ello debe conseguir la Orejona y en su camino tendrá a su exclub Dortmund.

“Esta temporada el objetivo es la Liga de Campeones. Siempre es difícil. Estuve cuatro años en Barcelona y solo gané una vez (2014-15). Acá no es diferente, pero estoy convencido de que podemos ganarla”, señaló Neymar, la máxima estrella del conjunto parisino que aclaró también que desea cumplir los dos años de contrato que le quedan con el PSG pese a que la prensa insiste en su partida es inminente.

Ambos conjuntos solo se han medido en la Europa League 2010-11 con empates 0-0 y 1-1. La Champions ahora inclinará la balanza a un lado.

Los otros emparejamientos con menos historia son Atalanta vs. Valencia y Tottenham vs. Leipzig. En teoría, de estas llaves no se asoma el posible futuro campeón.

El próximo sábado 30 de mayo en el Estadio Olímpico de Ataturk, en Estambul, Turquía, solo un equipo coronará con el título su temporada en la competición europea. Quince pretendientes van por el título que defiende Liverpool en un torneo que desde que pasó a llamarse Champions League solo el Real Madrid pudo retener con éxito el trofeo en dos oportunidades.