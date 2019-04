Champions League: Solskjaer va por otro milagro en el Camp Nou

Por Eliezer Benedetti

​

La mágica y emocionante noche del 26 de mayo de 1999 es, probablemente, la fecha que Ole Gunnar Solskjaer nunca olvidará. Con 26 años en ese entonces, Solskjaer contemplaba -desde el banco de suplentes - cómo perdía 1-0 su equipo, el Manchester United, la final de la Champions League frente al Bayern Múnich en el Camp Nou. Ansioso por jugar, atendió a las órdenes del gran Alex Ferguson y entró a los 81 minutos. Con él en el campo, su compañero Teddy Sheringham anotaría el empate 10 minutos más tarde y, cuando todos esperaban el alargue en la prórroga, el noruego sorprendió a todos y coronó una épica remontada sobre el final: Los ‘Diablos Rojos’ cosecharon la segunda Orejona de sus tres que ostentan y él se convirtió en una nueva leyenda para el club con ese tanto para el 2-1 final.

El gol de Ole Gunnar Solskjaer ante el Bayern que le dio el título al Manchester United. (Video: YouTube)

“De cien veces que hubiera repetido ese remate, en 99 el balón lo habría parado Kahn o habría dado en la cabeza del defensa”, comentó en su momento el atacante noruego, para darle a su hazaña un toque adicional de heroísmo.



Ahora, 20 años después, el ‘Asesino con cara de bebé’ vuelve a la escena del ‘crimen’ para remontar otro resultado adverso. Tras el 0-1 en contra en el partido de ida, Solskjaer se reencontrará con el Camp Nou e intentará repetir la historia del 99, pero esta vez en condición de entrenador. Es así que el noruego ya prepara una nueva gesta con los suyos para volver a hacer historia en el campo blaugrana.

Lograrlo será realmente difícil, una labor titánica. Pues en esta temporada, el Barcelona solo ha perdido una vez jugando como local en La Liga y la Champions League. Un registro muy sorprendente. Asimismo, de las tres veces que se han cruzado ambos equipos en el torneo europeo, el conjunto blaugrana triunfó en las tres. No obstante, no hay nadie mejor que Solskjaer para creer en los milagros y protagonizarlos; por ello, la esperanza del noruego es lo último que va a perder.



El Manchester United, de la mano de Solskjaer, ya consiguió remontar lo que lucía imposible en el Parque de los Príncipes frente al PSG. Tras caer 2-0 en casa en Old Trafford, logró un 3-1 increíble en Francia, por ello no sorprendería que ahora -solo con un gol en contra- los ‘Diablos Rojos’ puedan dar vuelta a la situación y firmar su clasificación a las semifinales.



“El recuerdo de lo que hicimos contra el PSG en París nos ayudará en el Camp Nou. Ese partido estará muy presente. No ha pasado mucho tiempo”, señaló Solskjaer.

🎙️ Ole y su regreso al Camp Nou 20 años después del #Treble99:



"Obviamente es un recuerdo fantástico para mí. [Ese partido] fue la última vez que pisé la cancha, aunque estuve en la tribuna junto a mi hijo en 2016 para ver un Clásico... no pienso mucho en esa noche". #MUFC #UCL pic.twitter.com/8NZDGwT6qx — Manchester United (@ManUtd_Es) 15 de abril de 2019

NÚMEROS LO AVALAN

​

Luego de que en el 2013 Alex Ferguson dejara el banquillo de Old Trafford, ni David Moyes, ni Louis van Gaal, ni José Mourinho han podido continuar el legado del ex entrenador escocés. No obstante, Ole Gunnar Solskjaer, tras asumir como técnico interino a finales del 2018, ha recuperado la dignidad del equipo, el viejo estilo que atesoraban y, además, ha podido devolverle la paz que necesitaban los ‘Red Devils’.



La esencia del Old Trafford siempre estuvo presente, pero tuvo que arribar Solskjaer para poder explotarlo correctamente. Desde su llegada al equipo los jugadores tienen mayor albedrío y fluidez sobre el campo; el ambiente entre técnico y plantel es apacible, a diferencia de la época de Mourinho que se volvió caótico. Así, de los 23 encuentros que el club ha estado bajo su mando, 16 se convirtieron en triunfos, dos en empates y cinco derrotas (46 goles a favor y 21 en contra). Gracias a ello, el United pudo invertir los papeles tanto en la Premier League (volvió a la lucha por la zona de competiciones europeas) como en la Champions (disputa los cuartos de final).

El potencial que está demostrando ofensivamente el Manchester United ha permitido que todo el Old Trafford pueda volver a disfrutar de su club como lo merece. Tanto así que en cada partido resuena el nombre de Solskjaer por todo el ‘Teatro de los sueños’. “Ole está al volante, Ole está al volante, dime cómo de bien se siente”, cantan al unísono. Y es que la mejor versión de los ‘Diablos Rojos’ la ha recuperado él y, por ello, su reciente renovación de tres años ha agradado a la mayoría.



El ‘Asesino con cara de bebé’ vuelve al lugar donde cometió su ‘crimen’ más reconocido. Este martes en el Camp Nou se sabrá si vuelve a cometer otro ‘asesinato’ ahora como autor intelectual y no tirando del gatillo.