Champions League: así es la pelota para la final del torneo en el Wanda Metropolitano

Las fases finales de la Champions League están a pocas semanas de empezar. Y conforme pasa el tiempo, la expectativa crece en los millones de seguidores del torneo de clubes más importante de Europa. Certamen que se jugará con una pelota novedosa, desde octavos de final hasta la final.

La firma deportiva Adidas hizo oficial el nuevo balón de la Champions League. Los colores dominantes son el rojo y el naranja, dejando de lado el azul con el que se venía jugando en la fase de grupos e instancias previas. "Madrid Finale 19" es el nombre de la pelota.

La nueva coloración rinde homenaje al estadio donde se jugará la final de la Champions League, el Wanda Metropolitano, en el que Atlético de Madrid es local. Entre otras de las características están las estrellas blancas, que contrastan con una impresión gráfica roja.

"Madrid Finale 19", la nueva pelota de la Champions League. (Foto: UEFA) "Madrid Finale 19", la nueva pelota de la Champions League. (Foto: UEFA)

Los octavos de final de la Champions League se llevarán a cabo del 12 de febrero al 13 de marzo. La final de la competición está programada para el sábado 1 de junio en la capital española. Real Madrid, vigente campeón, se medirá con Ajax.

Conoce las llaves restantes de octavos de final de la Champions League:

Manchester United vs. PSG

​Roma vs. Porto

​Tottenham vs. Borussia Dortmund

​Lyon vs. Barcelona

​Liverpool vs. Bayern Munich

​Schalke 04 vs. Manchester City

Atlético de Madrid vs. Juventus