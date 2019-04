Champions League: Pochettino vs. Guardiola, la rivalidad menos inglesa

En la actualidad el fútbol inglés se piensa en otro idioma. El Manchester City de Pep Guardiola y el Tottenham de Mauricio Pochettino, dos clubes históricos de Inglaterra, se enfrentan mañana (2 p.m.) en el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League con una particularidad: en la actualidad tienen poco o nada del tradicional juego británico.

El otro atractivo de este juego es ver a dos clubes que recuperaron su grandeza en los últimos años, pero siguen teniendo en la Champions League un gran escollo para convertirse en equipos top del Viejo Continente porque nunca ganaron la Orejona. En sus mejores participaciones llegaron a semifinales, 2015-16 para el City, 1961-62 para el Tottenham.

Ambos técnicos han surgido del pensamiento Marcelo Bielsa [Pep lo buscó en Sudamérica para aprender de él durante un año, mientras que 'Poche' absorbió todo del 'Loco' como fue dirigido por él en Newell's], y sus caminos siguen ligados por el gusto del buen juego, ese asociativo, de ataque y mucha presión para recuperar la pelota.



Pero no son amigos, no lo fueron nunca. Rivales en el derbi catalán entre el Barcelona y el Espanyol, entre 1994 y el 2000 en su época de jugadores y entre el 2009-2012 como entrenadores. Justamente, el debut del argentino como técnico fue con un 0-0 en Copa del Rey 2009 recordado más por el juego brusco que por el estilo que hoy pregona [en esa misma temporada logró su primera victoria en el 2-1 en el Camp Nou que lo ayudó a salvarse de la baja en la Liga].

Cuando dirigían al Espanyol y Barcelona. (Foto: AFP) AFP

Actualmente tampoco son cercanos, más allá de los elogios mutuos por ser "uno de los mejores entrenadores del mundo", como ambos dicen cada vez que definen al otro. Aunque esos halagos también pasan a cruces de palabras como aquel de mediados del 2017 cuando Pep calificó al Tottenham como "el equipo de Harry Kane", a lo que Pochettino respondió con un "yo nunca dije que el Barcelona era el equipo de Messi".

Los dos son reconocidos por practicar lo que se llama el buen fútbol, ese en el que la posesión del balón los ayuda a encontrar los espacios en la defensa rival, con jugadores comprometidos con la presión y con dos volantes medios que además de recuperar el balón sean capaces de generar juego. La salida limpia es el primer paso para elaborar una jugada.

CRECIMIENTO EUROPEO

En la ciudad de la Revolución Industrial, Guardiola busca con el Manchester City eso, un verdadero cambio que traspase fronteras. Si ya con el italiano Roberto Mancini y el chileno Manuel Pellegrini los 'Citizens' habían recuperado su sitial en la Premier League entre el 2012 y 2014 con dos títulos ligueros (1936-37 y 1967-68 fueron los primeros), con Pep esperan dar el salto definitivo para ganar por primera vez la codiciada Champions.

Guardiola trató de restarle importancia al nuevo estadio donde jugarán. (Foto: Getty Images / UEFA) UEFA

Con la seguridad de las manos del portero brasileño Ederson, además de su juego de pies; con laterales que con muchas proyecciones ofensivas (Walker y Mendy), el juego creativo de De Bruyne y David Silva, el desequilibrio por las bandas de Sterling, Bernardo Silva y Sané, la capacidad goleadora de Sergio Agüero y Gabriel Jesús, este City tiene los condimentos para el juego que pide Guardiola: posesión absoluta y ataque sin tregua.



Con una inversión de 213 millones de euros en su primera temporada (2016-17) y más de 315 millones en la segunda, han convertido al City en uno de los cuadros que más gasta en el mercado, aunque en el último mercado (2018-19) apenas alcanzó los 77 millones, pero 67 de ellos fueron por Riyad Mahrez. Un gasto que le ha generado cuatro títulos hasta el momento: Copa de la Liga, Premier League y Community Shield en el 2018, y la Copa de la Liga 2019, aunque justamente eso es lo que esperan cambiar. El cuadro celeste tiene chances de ganar la Premier (está a 2 puntos del líder Liverpool con un partido menos), se encuentra en la final de la Copa FA y es favorito en el duelo de Champions ante el Tottenham.



Es pues la Champions el trofeo que recompensaría lo que ha planeado el jeque Mansour bin Zayed Al-Nahyan.

Frase:

"Siempre cuando jugamos contra ellos, ellos juegan de esa manera [agresivamente]. Si lo hacen, tenemos que intentar hacerlo más. Tal vez jueguen uno contra uno, presionando alto, y nos prepararemos para eso".

Pep Guardiola

Historial últimas Champions

2012-13 - 4° fase de grupos

2013-14 - octavos (eliminado por Barcelona)

2014-15 - octavos (eliminado por Barcelona)

2015-16 - semifinales (eliminado por Real Madrid)

2016-17 - octavos (eliminado por Mónaco)

2017-18 - cuartos (eliminado por Liverpool)





AGRADABLE PRESENCIA

​

El Tottenham es un histórico con una corona sin mucho brillo, pero que en los últimos años, justamente de la mano de Pochettino, ha sabido dar pelea a los grandes con el equipo más inglés de la Premier. Los 'Spurs’ tienen prácticamente la base del seleccionado británico, mientras que los otros equipos brillan con figuras de todo el mundo.

Pese a que para esta temporada no ha contratado a ningún refuerzo, ha mantenido la base que le ha marcado el camino. Desde la seguridad del portero francés Hugo Lloris hasta los goles de Harry Kane, delantero deseado por los grandes de Europa. El juego creativo pasa por los pies del danés Christian Eriksen y la movilidad de Dele Alli, Lucas Moura y Heung-Min Son.

Pochettino aseguró que es uno de sus partidos más importantes de su carrera. (Foto: Getty Images/UEFA) UEFA

La variabilidad es común en los sistemas de juego de técnicos como Pochettino, y más si la calidad de sus jugadores se lo permite. Suele jugar con línea de tres, con Toby Alderweireld, Davinson Sánchez y Jan Vertonghen, para subir más a sus laterales Dany Rose y Kieran Trippier o establecer un 4-2-3-1 con la marca de Moussa Sissoko y Victor Wanyama en el medio.



Tras cinco años sin Champions (2011-16), el Tottenham ha regresado al torneo continental y esta es su tercera presencia seguida, con una evolución a considerar. El cuadro de Londres quiere que los títulos de la Premier 1950-51 y 1960-61 tengan compañía europea en sus vitrinas.

Frase

"Nosotros nos conocimos en España y jugamos muchos partidos uno contra el otro, y siempre fue difícil jugar contra el Barcelona. Creo que ellos saben, y él (Guardiola) sabe, que somos valientes jugando al fútbol, yendo al frente, siendo agresivos y tratando de ser protagonistas. Mañana vamos a ser agresivos y tratar de jugar y vencerlos".

Mauricio Pochettino

Historial últimas Champions

2012-13 - No compitió

2013-14 - No compitió

2014-15 - No compitió

2015-16 - No compitió

2016-17 - 3° fase de grupos

2017-18 - octavos (eliminado por Juventus)