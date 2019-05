Champions League y el Ramadán: ¿Afecta al rendimiento de los jugadores?

Hay un protagonista que está cobrando relevancia en estas fechas definitorias de la Champions League, y ese es el Ramadán. La festividad religiosa del mundo musulmán vuelve ser parte del debate ya que 'afecta' a algunos jugadores que están disputando el certamen.

Durante el mes sagrado para los musulmanes, estos deben abstenerse de comer, beber y tener relaciones sexuales durante las horas de luz solar. Esto con el objetivo de purificar el cuerpo y fortalecer la mente.



Ya el año pasado se habló sobre la presencia de Mohamed Salah en la final de la Champions entre el Liverpool y el Real Madrid. En aquella ocasión la festividad empezó el 10 de mayo, diez días antes del mencionado partido.



Personas cercanas al jugador aseguraron que no iba a interrumpir el Ramadán, pero el cuerpo médico del Liverpool aseguró que lo hizo dos días previos al encuentro decisivo.

El Ramadán es el noveno mes del calendario musulmán. Twitter

'Afectados'

Este año el Ramadán empezó el pasado 5 de mayo y afectaría a jugadores como los marroquíes del Ajax, Noussair Mazraoui, Zakaria Labyad y Hakim Ziyech.



Solo pueden evitarlo los niños, mujeres con la menstruación, mujeres que hayan dado a luz recientemente y enfermos, aunque también se les ha dado algunas consideraciones a personas que se encuentren de viaje o que practiquen deporte de manera excepcional. Sin embargo, tendrán que 'compensar' los días que no ayunen en otras fechas.



Ante esto, Mazraoui afirmó que cumplirá el Ramadán todos estos días, incluyendo este miércoles en el que tiene que jugar ante el Tottenham por la revancha de la Champion League. "Voy a ayunar. Estoy acostumbrado. Jugaremos a las 9 de la noche. A partir de las nueve y cuarto puedo ir al banco y beber si lo necesito", declaró. Esto porque se tiene previsto que la luz solar se vaya en Ámsterdam a partir de las 9:15 de la noche.



"No estoy preocupado por eso. Es una elección de nuestros jugadores y yo los dejo libres para practicar. Esto no afectará su rendimiento ", dijo por su parte el entrenador del Ajax, Erik ten Hag.

El Ajax ha dado libertad a sus jugadores y Mazraoui, de 21 años, lo cumplirá pese a que el cuerpo médico del club no lo comparte. "Jugar sin comer no es posible. Imagina que acabamos 0-1 después de 90 minutos y luego tienen que jugar una prórroga también. Espero que los propios jugadores piensen que eso es imposible. Los músculos se contraen en exceso", declaró Raymond Verheijen, fisioterapeuta del club.



Ziyech y Labrad no han dicho nada al respecto, pero son futbolistas que siguen los preceptos del Islam. Jugadores como Achraf, Özil y Mustafi han expresado su posición a favor del Ramadán.



Mazraoui y Ziyech son titulares en el Ajax. El primero ha jugado 15 partidos de titular y lleva anotados dos goles -arrancó en Londres ante el Tottenham-, mientras que el segundo ha estado presente en todos los partidos (16) y lleva marcado 4 tantos. Labyad, por su parte, solo ingresó en tres encuentros.

Tottenham vs. Ajax: resumen del partido. (Video: ESPN)

Discusión

Algunos médicos consideran que es perjudicial que un futbolista no pruebe alimentos durante el día y menos cuando debe jugar un partido. "El Ramadán presenta numerosos desafíos a los atletas, y el más importante es el del sueño", aseguró Yacin Zerguini, miembro de la Comisión Médica de la FIFA en el 2012 cuando se hizo un estudio al respecto antes de los Juegos Olímpicos de Londres.



"El nivel de alimentación debería cambiar, así como la calidad de la comida, con objeto de adaptarse al ejercicio", apuntó Hakim Chalabi, que fue jefe médico de la selección de Argelia en el Mundial Sudáfrica 2010. "Los jugadores tienen que hidratarse mejor y la recomendación más importante es hacer una siesta más larga por la tarde a fin de obtener el sueño necesario durante el día", resaltó en el 2012.

El técnico Héctor Cúper, entrenador de Egipto en el pasado Mundial de Rusia 2018, manifestó su disconformidad con esta forma de celebrar el Ramadán: "Tengo un problema antes del Mundial: el Ramadán. Mis jugadores ayunan desde que sale el sol y hasta que se pone. ¿Cuándo entreno? ¿A las cinco de la mañana? Yo no puedo hacer entrenar a alguien que no bebe líquido ni tiene calorías en el cuerpo", declaró.



El ex futbolista inglés Nathan Ellington se convirtió musulmán mientras era profesional. Luego decidió crear la Asociación de Futbolistas Musulmanes (AMF) en el 2012. "No hay conflicto entre ser un futbolista profesional y ser de fe musulmana", dijo la AMF en un comunicado en año pasado, durante el Mundial.



"Físicamente, toda la ciencia nos dice que habrá un detrimento en el rendimiento. Pero luego está el lado psicológico. Si son un observador fuerte y tienen una fe muy fuerte, y sienten que realmente les da poder o son una gran parte de quiénes son y cómo operan, entonces eso puede tipo de lavado y balance de la pérdida. Todo juega un factor en el resultado ", aseguró el año pasado a ESPN Darcy Normal, director de rendimiento de la Roma mientras el Salah estuvo en el equipo italiano.



Mientras, Hakeem Olajuwon, dos veces campeón de la NBA, aseguró que para él el ayuno significaba una ventaja. "Cuando estás ayunando, es increíble", le dijo a “The Guardian” hace un año. "Te sientes tan ligero y enérgico. Lleno de energía, así es como me siento. Si tienes esa mentalidad de que 'ayuno, no hay comida y estoy cansado', actúas de esa manera”, sentenció.



Así, el Ramadán llegó al fútbol para llevarse una parte de la atención, y más si se trata de jugadores que están disputando la Champions League.