Champions League EN VIVO: partidos y resultados de la tercera fecha de la fase de grupos | EN DIRECTO Este martes y miércoles se juega la tercera jornada de la Champions League. Los duelos más llamativos son Manchester United vs. Juventus, Borussia Dortmund vs. Atlético Madrid y Barcelona vs. Inter de Milán

Champions League EN VIVO: partidos y resultados de la tercera fecha de la fase de grupos | EN DIRECTO. (Foto: AFP)