Esta semana se cierran los cuartos de final de la UEFA Champions League con vibrantes compromisos. A continuación, en El Comercio, te contamos los horarios, canales de transmisión y más detalles de todos los duelos de la también conocida como Liga de Campeones.

Todo iniciará el martes 18 de abril con los cotejos entre Chelsea vs. Real Madrid y Napoli vs. Milan, mientras que el miércoles 19 será turno de Bayern Múnich vs. Manchester City e Inter de Milán vs. Benfica.

Todos los equipos lucharán por un boleto para las semifinales de la ‘Orejona’ con el firme objetivo de continuar en carrera hacia el máximo título a nivel de clubes.

Martes 18 de abril

Miércoles 19 de abril

14:00 horas | Bayern Múnich vs. Manchester City

14:00 horas | Inter de Milán vs. Benfica

¿A qué hora se juegan los partidos de hoy por Champions League?

México - 13:00 horas

Perú - 14:00 horas

Colombia - 14:00 horas

Ecuador - 14:00 horas

Bolivia - 15:00 horas

Venezuela - 15:00 horas

Estados Unidos - 15:00 horas

Chile - 15:00 horas

Paraguay - 15:00 horas

Argentina - 16:00 horas

Uruguay - 16:00 horas

España - 21:00 horas

¿Dónde ver los cuartos de final de Champions League?

Los canales de transmisión internacionales son los siguientes: