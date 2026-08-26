El Sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/2027 se realizará este jueves 27 de agosto en el Grimaldi Forum de Mónaco, donde los principales clubes de Europa conocerán a sus rivales para la primera etapa del torneo. La ceremonia comenzará desde las 11:00 a.m. (hora peruana) y los ojos del mundo estarán atentos a los partidos del torneo de clubes europeos más importante del mundo. ¿A qué hora es el Sorteo de la Champions League 2026/27 HOY? Revisa los horarios y canales de TV para seguir EN VIVO la ceremonia.

Revisa los horarios del Sorteo de la Champions League 2026/27 desde el Grimaldi Forum de Mónaco este jueves 27 de agosto, por la fase de la liga.

¿A qué hora es el Sorteo Champions League 2026/27 HOY?

El Sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/2027 comenzará a las 11:00 a.m. (hora peruana) este jueves 27 de agosto. La ceremonia se desarrollará en el Grimaldi Forum de Mónaco, con la presencia de los representantes de los clubes clasificados al torneo.

Horarios del Sorteo Champions League 2026/27

Perú: 11:00 a.m.

Colombia: 11:00 a.m.

Ecuador: 11:00 a.m.

México: 10:00 a.m.

Chile: 12:00 p.m.

Venezuela: 12:00 p.m.

Bolivia: 12:00 p.m.

Argentina: 1:00 p.m.

Uruguay: 1:00 p.m.

Paraguay: 1:00 p.m.

Brasil: 1:00 p.m.

Estados Unidos: 12:00 p.m. (ET), 11:00 a.m. (CT), 10:00 a.m. (MT) y 9:00 a.m. (PT).

12:00 p.m. (ET), 11:00 a.m. (CT), 10:00 a.m. (MT) y 9:00 a.m. (PT). España: 6:00 p.m.

Mónaco: 6:00 p.m.

Canales TV que transmiten el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO

El Sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 será transmitido en Sudamérica por Disney+ Premium, plataforma que ofrecerá la ceremonia EN VIVO para los aficionados de la región.

Mientras que en México, el sorteo podrá seguirse a través de TNT Sports y Max. Por otro lado, en Estados Unidos, la transmisión estará a cargo de Paramount+, ViX y CBS Sports.

En España, los aficionados podrán seguir el sorteo de la Champions League mediante Movistar Plus, que ofrecerá la cobertura de la ceremonia desde Mónaco.

¿Dónde ver el Sorteo Champions League 2026/27 ONLINE?

El Sorteo de la Champions League 2026/27 podrá seguirse ONLINE este jueves 27 de agosto a través de Disney+ Premium en Sudamérica; Max en México; Paramount+, ViX y CBS Sports en Estados Unidos y Movistar Plus en España. Los aficionados podrán seguir la ceremonia desde una PC, Smart TV, celular o tablet.

La ceremonia definirá el camino de los equipos durante la fase de liga de la Champions League 2026/27, por lo que los aficionados conocerán a los rivales que deberán enfrentar en esta primera etapa del máximo torneo de clubes de Europa.

¿Cómo será el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27?

Los 36 equipos estarán distribuidos en cuatro bombos de nueve clubes. Cada equipo será emparejado con ocho rivales: dos de cada bombo, con un partido de local y otro de visitante frente a cada uno de ellos. Además, en principio, no podrán enfrentarse equipos de una misma asociación y cada club podrá tener como máximo dos rivales de una misma federación.

La fase de liga comenzará el 8 de septiembre de 2026 y se extenderá hasta el 27 de enero de 2027. Los ocho primeros de la tabla avanzarán directamente a octavos de final, mientras que los equipos ubicados entre los puestos 9 y 24 disputarán los playoffs de acceso a esa instancia.

Bombos del Sorteo de la Champions LEague 2026/27

Bombo 1 : Bayern Múnich, Real Madrid, París Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid.

: Bayern Múnich, Real Madrid, París Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid. Bombo 2 : Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, FC Porto, Manchester United, Club Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven.

: Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, FC Porto, Manchester United, Club Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven. Bombo 3 : Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.

: Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk y Galatasaray. Bombo 4: Slavia Praga, Stuttgart, Como, Lens, LASK Linz y Sabah FK.