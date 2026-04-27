PSG y Bayern Múnich se enfrentan por el partido de ida de la semifinal de la Champions League en el estadio Parque de los Príncipes, este martes 28 de abril del 2026. Los parisinos llegan a este encuentro tras superar al Liverpool en la ronda anterior, mientras que los bávaros eliminaron al Real Madrid y son favoritos para esta llave. El equipo de Luis Enrique buscará hacer respetar su casa y defender su título de vigente campeón de Europa; por su parte, los alemanes quieren reafirmar su buen momento y conseguir un buen resultado fuera de casa. Revisa a qué hora juegan y en qué canales ver el partido por la Liga de Campeones.

¿A qué hora juega PSG vs Bayern Munich por Champions League?

El partido de PSG vs Bayern Munich por la semifinal ida de la Champions League empieza a las 2:00 PM de Perú y 9:00 PM de España este martes 28 de abril del 2026 en el estadio Parque de los Príncipes.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 1:00 PM

: 1:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 PM

2:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 PM

3:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 PM

4:00 PM Hora en España: 9:00 PM

Hora del partido de PSG vs Bayern Munich por la ida de la semifinal de la UEFA Champions League desde el estadio Parque de los Príncipes.

¿En qué canal TV ver PSG vs Bayern Munich por semifinal ida de Champions League?

El partido de PSG vs Bayern Munich será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium en Perú, Argentina, Colombia, Chile y el resto de Sudamérica. En España, la transmisión del partido por semifinal ida de la Liga de Campeones será a través de Movistar Liga de Campeones y Movistar+, en México lo pasa TNT Sports y MAX.

Hora y canal TV para ver PSG vs Bayern Munich por UEFA Champions League

Fecha : Martes 28 de abril del 2026.

: Martes 28 de abril del 2026. Partido : PSG vs Bayern Munich

: PSG vs Bayern Munich Hora : 2:00 PM hora de Perú y 9:00 PM hora de España.

: 2:00 PM hora de Perú y 9:00 PM hora de España. Canal : ESPN, Disney+ Premium, TNT Sports, Max y Movistar Liga de Campeones

: ESPN, Disney+ Premium, TNT Sports, Max y Movistar Liga de Campeones Estadio: Parque de los Príncipes.

Alineaciones de PSG vs Bayern Munich

PSG : Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Zaïre-Emery, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Zaïre-Emery, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Bayern Munich: Manuel Neuer; Jospi Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz; Harry Kane.