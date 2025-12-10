La suerte parece echada en la Casa Blanca: sin los resultados esperados, Xabi Alonso se juega buena parte de su futuro en el Real Madrid el miércoles contra el Manchester City de su “maestro” Pep Guardiola.

A pesar de una buena trayectoria en la competición continental, quinto con 14 puntos -cuatro triunfos y una derrota-, el preparador vasco se encuentra en el alambre tras cosechar sólo un triunfo en los últimos cinco encuentros en LaLiga.

En el último, el cuadro madridista cayó el domingo ante el Celta de Vigo (2-0) en el Bernabéu, tras una victoria y tres empates seguidos como visitante, lo que provocó que perdiera el liderato en favor del Barça.

El partido entre Real Madrid vs Manchester City se verá por ESPN y Disney+ Premium en toda Sudamérica, incluyendo países como: Perú, Colombia, Chile, entre otros. Por otro lado, en España se televisará por Movistar Liga de Campeones.

El partido de Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO por la fecha 5 de la Champions League, será transmitido por el canal de ESPN y Disney+ Premium en todo el Perú y Sudamérica. Mientras que en España, será televisado en Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

El partido de Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO será transmitido por ESPN y Disney+ Premium para todo el Perú mediante cable y streaming.

El partido de Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO será transmitido por FOX Sports y Disney+ Premium para todo el Argentina mediante cable y streaming.

El Clásico de Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO por Champions League será transmitido por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones para toda España mediante cable y streaming.

El partido de Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO será transmitido por TNT Sports HBO Max para todo México mediante cable y streaming.

El partido de Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO será transmitido por Paramount+, TUDN, Univision y Amazon Prime Video para todo Estados Unidos mediante cable y streaming.

El partido de Real Madrid vs. Manchester City por la jornada 6 de la Champions League 2025/26, se jugará este miércoles 10 de diciembre del 2025 a las 3:00 p.m. (hora de Perú) en el estadio Santiago Bernabéu.

