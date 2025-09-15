¿A qué hora juega A qué hora juega Real Madrid vs. Marsella HOY? Una nueva campaña de la UEFA Champions League inicia. El ‘Rey de Copas’ irá en busca de su primera victoria en la fase liga de la renovada competición europea. De la mano de Xabi Alonso esperan alzar la decimosexta ‘Orejona’.

La eliminación de los cuartos de final la temporada pasada por el Arsenal (5-1 en el cómputo global) en abril evidenció las deficiencias del equipo sobre todo a nivel táctico.

El conjunto blanco se reforzó este verano con varias incorporaciones por un coste de alrededor de 170 millones de euros (200 millones de dólares), además de fichar a Xabi Alonso como relevo del veterano Carlo Ancelotti.

Los horarios del partido varían según el país en donde te encuentres. Es por eso, que en esta nota te detallamos a qué hora empieza el partido, dónde juegan y cuándo es para que no te pierdas ni un solo detalle de este crucial partido en Madrid.

Cuándo juega Real Madrid vs. Marsella

El duelo entre Real Madrid y Marsella por la primera fecha de la UEFA Champions League se llevará a cabo el martes 16 de septiembre del 2025.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Marsella HOY por UEFA Champions League?

México: 1:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Perú: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Paraguay: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Brasil: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Horarios del partido, Real Madrid vs. Marsella por Champions League

El partido entre Real Madrid y Marsella por la fecha 1 de la UEFA Champions League está programado para iniciar las 2:00 de la tarde en horario peruano.

¿Dónde juegan, Real Madrid vs. Marsella por Champions League?

El partido entre Real Madrid y Marsella jugará en el Estadio Santiago Bernabéu. El histórico recinto inaugurado en 1947 tiene capacidad para albergar a más de 83 mil espectadores.