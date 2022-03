Ajax vs. Benfica EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League este martes 15 de marzo del 2022 desde las 3:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Johan Cruyff Arena.

Holandeses y portugueses definirán la llave más pareja y apretada en esta instancia de la Liga de Campeones. El mes pasado, ambos equipos no pasaron del empate 2-2 en Lisboa, por lo que saltarán a la cancha de Ámsterdam sin oportunidad para especular.

¿A qué hora juegan Ajax vs. Benfica por Champions League?

México – 2:00 p.m.

Perú – 3:00 p.m.

Ecuador – 3:00 p.m.

Colombia – 3:00 p.m.

Venezuela – 4:00 p.m.

Bolivia – 4:00 p.m.

Argentina – 5:00 p.m.

Chile – 5:00 p.m.

Uruguay – 5:00 p.m.

Paraguay – 5:00 p.m.

Brasil – 5:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

Ajax, entrenado por Erik ten Hag, no podrá contar con el portero titular Remko Pasveer y debe ser reemplazado por André Onana. Mientras que en defensa hay dudas con relación a Edson Álvarez, quien no fue convocado para el duelo liguero y que, según el DT, estaba “enfermo”.

De su lado, Benfica alineará al delantero Yaremchuk, el central Otamendi y el lateral Gilberto. Todos ausentes el fin de semana. Asimismo, el técnico Nelson Veríssimo confía en la puntería de sus delanteros Darwin Núñez y Gonçalo Ramos.

Ajax vs. Benfica: canales de transmisión

Si quieres ver la transmisión del partidazo por UEFA Champions League entre Ajax y Benfica desde España puedes hacerlo vía Movistar Plus. Este es el único canal de TV que cuenta con los derechos de transmisión de este certamen, el más importante de Europa a nivel de clubes.

Para seguir el encuentro desde Sudamérica puedes hacerlo vía ESPN 2, mientras que en México y Centroamérica la señal habilitada es TNT Sports y HBO Max que desde esta temporada iniciaron con la transmisión tanto de la UEFA Champions League como de la UEFA Europa League.

¿Dónde ver online el partido Ajax vs. Benfica por Champions League?

Si quieres ver la transmisión del partido entre Ajax y Benfica puedes hacerlo vía Movistar Plus, conectándote desde cualquier dispositivo móvil si verás el encuentro desde España; en Latinoamérica tienes dos opciones que son vía Star Plus para aquellos que quieran ver la señal de ESPN y para México puedes hacerlo por TNT Sports Go, que transmite todos los encuentros del certamen.

Ajax vs. Benfica: posibles alineaciones del partido

Ajax: Onana; Blind, Martínez, Timber, Mazraoui; Gravenberch, Álvarez o Klaassen; Tadic, Berghuis, Antony dos Santos; Haller.

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Vertonghen, Nicolás Otamendi, Álex Grimaldo; Rafa Silva, Julian Weigl, Adel Taarabt, Everton; Darwin Núñez, Gonçalo Ramos.

¿Dónde jugarán Ajax vs. Benfica por Champions League?

