Marlon Puga
¡En cinco minutos! Alexander-Arnold salió lesionado en el Real Madrid vs. Marsella por Champions League
El inglés Trent Alexander-Arnold tuvo que retirarse del terreno de juego den el partido entre Real Madrid y Olympique de Marsella después de sufrir una lesión muscular en el minuto 5.

El lateral derecho se echó una mano a la parte posterior del muslo izquierdo tras un esprint para recibir un balón raso de Thibaut Courtois. Después de ser atendido por los médicos del club sobre el campo, el futbolista se marchó al vestuario y en su lugar entró Dani Carvajal.

