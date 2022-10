Partido de pronóstico reservado. Este martes 4 de octubre, en Italia, Barcelona e Inter de Milán medirán fuerzas en uno de los compromisos más esperados de la UEFA Champions League. Ambos necesitan la victoria para no complicar sus chances de clasificar a los octavos de final de la ‘Orejona’. Por ello, a continuación te mostramos sus respectivas alineaciones.

Xavi Hernández no podrá contar con algunas piezas claves en su esquema como Frenkie de Jong, Jules Koundé, Ronald Araujo, Memphis Depay y Héctor Bellerín. Sin embargo, el DT azulgrana tiene otras opciones en carpeta.

Por otro lado, Inter llega en un mal momento, dado que no ha empezado con pie derecho la Serie A. Simone Inzaghi está en el ojo de la tormenta y necesita calmar las aguas más pronto que tarde. La gran duda era la presencia o no de Lautaro Martínez, quien terminó sentido del último duelo contra AS Roma. Sin embargo, el argentino va desde el vamos.

ALINEACIONES DE BARCELONA E INTER

Inter de Milán: Onana, Skirniar, De vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martínez, Correa.

Los 1️⃣1️⃣ nerazzurri que saltarán al terreno de juego deade el inicio en el #InterBarça ⚫🔵#ForzaInter #UCL pic.twitter.com/EHykrOXTsE — Inter (@Inter_es) October 4, 2022