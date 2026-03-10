El arquero checo Antonín Kinský vivió una noche para el olvido en la UEFA Champions League luego de cometer varios errores que terminaron costándole la titularidad en pleno primer tiempo durante el duelo entre Tottenham y Atlético de Madrid. El joven guardameta fue protagonista de tres acciones desafortunadas que terminaron en goles del equipo español.

El partido comenzó cuesta arriba para el conjunto inglés, que recibió tres goles en apenas 15 minutos. Dos de esas anotaciones llegaron tras fallas directas del portero, quien no logró controlar el balón en una jugada y luego tuvo una mala salida que dejó servido el gol para el rival.

Luego de sus dos groseros errores que terminaron en gol y, con el Tottenham perdiendo 3-0, Kinsky fue reemplazado por Vicario a los 17' del primer tiempo...



Ante el complicado panorama y con el marcador ya 3-0 en contra, el entrenador decidió reemplazar a Kinský a los 17 minutos del primer tiempo. En su lugar ingresó el italiano Guglielmo Vicario con la intención de ordenar la defensa y evitar que el marcador siguiera ampliándose.

La goleada finalmente fue para el Atlético de Madrid, que se impuso por 5-2 y dio un paso importante en la eliminatoria de la Champions League. Para Kinský, el encuentro quedará como una de las noches más difíciles de su corta carrera, ya que salió del campo visiblemente afectado tras los errores cometidos.