Por Redacción EC

El arquero checo Antonín Kinský vivió una noche para el olvido en la UEFA Champions League luego de cometer varios errores que terminaron costándole la titularidad en pleno primer tiempo durante el duelo entre Tottenham y Atlético de Madrid. El joven guardameta fue protagonista de tres acciones desafortunadas que terminaron en goles del equipo español.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.