Resumen
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Arsenal vs Atlético Madrid EN VIVO | Partidazo por la semifinal vuelta de la Champions League
08:29
Buenos días, amigos de El Comercio, al minuto a minuto del partido entre Arsenal y Atlético Madrid por la semifinal vuelta de la Champions League.
Atlético Madrid visita a Arsenal el martes 5 de mayo del 2026 por la vuelta de las semifinales de UEFA Champions League. Los ‘Colchoneros’ igualaron 1-1 en el partido de ida disputado en Madrid y ahora buscarán su pase a la final en el Emirates Stadium.