Arsenal vs Bayer Leverkusen EN VIVO se enfrentan por el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. El encuentro se disputará en el Emirates Stadium, en Londres, donde el conjunto inglés buscará aprovechar su localía para asegurar su clasificación a la siguiente ronda.
Los ‘gunners’ llegan a este compromiso tras igualar 1-1 en campo visitante la semana pasada. Por ello, un triunfo les permitirá meterse entre los ocho mejores del torneo. Por su parte, el Bayer Leverkusen buscará dar el golpe fuera de casa y continuar en carrera. A continuación, te mostraremos a qué hora juegan hoy, los canales de transmisión y dónde ver ONLINE el partido desde tu país.
¿A qué hora juega Arsenal vs Bayer Leverkusen EN VIVO por Champions League?
El partido de Arsenal vs Bayer Leverkusen por la vuelta de los octavos de final de la Champions League empieza a las 3:00 PM de Perú este martes 17 de marzo del 2026.
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.
- España: 9:00 p.m.
¿Dónde ver Arsenal vs Bayer Leverkusen EN VIVO por Champions League?
La transmisión del partido entre Arsenal vs Bayer Leverkusen por la vuelta de octavos de final de la Champions League será transmitido en ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de TNT Sports y Max. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Paramount+, UniMás, ViX y TUDN.
¿Qué canal transmite Arsenal vs Bayer Leverkusen EN VIVO por Champions League?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|3:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|3:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|3:00p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Argentina
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Brasil
|5:00 p.m.
|TNT Sports y Claro TV
|Max
|Paraguay
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Chile
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Bolivia
|4:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|4:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Costa Rica
|2:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Honduras
|2:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|El Salvador
|2:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Guatemala
|2:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|México
|2:00 p.m.
|TNT Sports
|Max
|Estados Unidos (ET)
|3:00 p.m.
|Univision, UniMás y TUDN
|ViX, Parmaount+ y DAZN
|España
|9:00 p.m.
|Movistar Liga de Campeones
|Movistar+
Horario, TV y dónde ver Arsenal vs Bayer Leverkusen por Champions League
- Fecha: Martes 17 de marzo del 2026
- Partido: Arsenal vs Bayer Leverkusen
- Horario: 3:00 p.m. hora de Perú.
- Canal: ESPN, Disney+ Premium, Max, TNT Sports y Movistar Liga de Campeones.
- Estadio: Emirates Stadium
¿Dónde se juega Arsenal vs Bayer Leverkusen?
El compromiso se disputará en el Emirates Stadium, estadio ubicado en Londres y casa del Arsenal. El recinto tiene capacidad para más de 60 mil espectadores y es reconocido por el intenso ambiente que generan los aficionados locales.
El ganador de la serie avanzará a los cuartos de final de la UEFA Champions League, manteniéndose en la lucha por el título del torneo de clubes más importante de Europa.