Por Redacción EC

vs EN VIVO se enfrentan por el partido de ida de los octavos de final de la . El encuentro se disputará en el BayArena, en Leverkusen, donde el conjunto alemán buscará aprovechar su localía para sacar ventaja en la serie.

El equipo inglés llega a esta instancia como uno de los favoritos del torneo, mientras que el Bayer Leverkusen intentará asegurar el duelo ante su propia hinchada, en uno de los estadios más intensos del fútbol europeo. La llave se definirá en el partido de vuelta que se disputará en Inglaterra.

¿A qué hora juega Arsenal vs Bayer Leverkusen EN VIVO por Champions League?

El partido de Arsenal vs Bayer Leverkusen por la ida de los octavos de final de la Champions League empieza a las 12:45 PM de Perú este miércoles 11 de marzo del 2026.

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 11:45 a.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 12:45 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 1:45 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 2:45 p.m.
  • España: 6:45 p.m.
Arsenal vs Bayer Leverkusen EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido de ida por octavos de final de la Champions League desde el BayArena. Foto: Arsenal
Arsenal vs Bayer Leverkusen EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido de ida por octavos de final de la Champions League desde el BayArena. Foto: Arsenal

¿Dónde ver Arsenal vs Bayer Leverkusen EN VIVO por Champions League?

La transmisión del partido entre Arsenal vs Bayer Leverkusen por la ida de octavos de final de la Champions League será transmitido en ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Fox Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Paramount+, UniMás, ViX y TUDN.

¿Qué canal transmite Arsenal vs Bayer Leverkusen EN VIVO por Champions League?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú12:45 p.m.ESPN Disney+ Premium
Colombia12:45 p.m.ESPN Disney+ Premium
Ecuador12:45 p.m.ESPN Disney+ Premium
Argentina2:45 p.m.ESPNDisney+ Premium
Brasil2:45 p.m.TNT Sports y Claro TVMax
Paraguay2:45 p.m.ESPN Disney+ Premium
Uruguay2:45 p.m.ESPN Disney+ Premium
Chile2:45 p.m.ESPNDisney+ Premium
Bolivia1:45 p.m.ESPN Disney+ Premium
Venezuela1:45 p.m.ESPN Disney+ Premium
Costa Rica11:45 a.m.ESPNDisney+ Premium
Honduras11:45 a.m.ESPNDisney+ Premium
El Salvador11:45 a.m.ESPNDisney+ Premium
Guatemala11:45 a.m.ESPNDisney+ Premium
México11:45 a.m.Fox SportsFox One
Estados Unidos12:45 p.m.Paramount+, UniMás y TUDNViX
España6:45 p.m.Movistar Liga de CampeonesMovistar+

Horario, TV y dónde ver Arsenal vs Bayer Leverkusen por Champions League

  • Fecha: Miércoles 11 de marzo del 2026
  • Partido: Arsenal vs Bayer Leverkusen
  • Horario: 12:45 p.m. hora de Perú.
  • Canal: ESPN, Disney+ Premium, Max, Fox Sports y Movistar Liga de Campeones.
  • Estadio: BayArena

¿Dónde se juega Arsenal vs Bayer Leverkusen?

El compromiso se disputará en el BayArena, estadio ubicado en Leverkusen y casa del Bayer Leverkusen. El recinto tiene capacidad para más de 30 mil espectadores y es reconocido por el intenso ambiente que generan los aficionados locales.

El ganador de la serie avanzará a los cuartos de final de la UEFA Champions League, manteniéndose en la lucha por el título del torneo de clubes más importante de Europa.

VIDEO RECOMENDADO
Champions League EN VIVO.
Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.