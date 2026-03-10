Arsenal vs Bayer Leverkusen EN VIVO se enfrentan por el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El encuentro se disputará en el BayArena, en Leverkusen, donde el conjunto alemán buscará aprovechar su localía para sacar ventaja en la serie.

El equipo inglés llega a esta instancia como uno de los favoritos del torneo, mientras que el Bayer Leverkusen intentará asegurar el duelo ante su propia hinchada, en uno de los estadios más intensos del fútbol europeo. La llave se definirá en el partido de vuelta que se disputará en Inglaterra.

¿A qué hora juega Arsenal vs Bayer Leverkusen EN VIVO por Champions League?

El partido de Arsenal vs Bayer Leverkusen por la ida de los octavos de final de la Champions League empieza a las 12:45 PM de Perú este miércoles 11 de marzo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 11:45 a.m.

11:45 a.m. Perú, Colombia, Ecuador: 12:45 p.m.

12:45 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 1:45 p.m.

1:45 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 2:45 p.m.

2:45 p.m. España: 6:45 p.m.

Arsenal vs Bayer Leverkusen EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido de ida por octavos de final de la Champions League desde el BayArena. Foto: Arsenal

¿Dónde ver Arsenal vs Bayer Leverkusen EN VIVO por Champions League?

La transmisión del partido entre Arsenal vs Bayer Leverkusen por la ida de octavos de final de la Champions League será transmitido en ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Fox Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Paramount+, UniMás, ViX y TUDN.

¿Qué canal transmite Arsenal vs Bayer Leverkusen EN VIVO por Champions League?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 12:45 p.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 12:45 p.m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 12:45 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina 2:45 p.m. ESPN Disney+ Premium Brasil 2:45 p.m. TNT Sports y Claro TV Max Paraguay 2:45 p.m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 2:45 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile 2:45 p.m. ESPN Disney+ Premium Bolivia 1:45 p.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 1:45 p.m. ESPN Disney+ Premium Costa Rica 11:45 a.m. ESPN Disney+ Premium Honduras 11:45 a.m. ESPN Disney+ Premium El Salvador 11:45 a.m. ESPN Disney+ Premium Guatemala 11:45 a.m. ESPN Disney+ Premium México 11:45 a.m. Fox Sports Fox One Estados Unidos 12:45 p.m. Paramount+, UniMás y TUDN ViX España 6:45 p.m. Movistar Liga de Campeones Movistar+

Horario, TV y dónde ver Arsenal vs Bayer Leverkusen por Champions League

Fecha : Miércoles 11 de marzo del 2026

: Miércoles 11 de marzo del 2026 Partido : Arsenal vs Bayer Leverkusen

: Arsenal vs Bayer Leverkusen Horario : 12:45 p.m. hora de Perú.

: 12:45 p.m. hora de Perú. Canal : ESPN, Disney+ Premium, Max, Fox Sports y Movistar Liga de Campeones.

: ESPN, Disney+ Premium, Max, Fox Sports y Movistar Liga de Campeones. Estadio: BayArena

¿Dónde se juega Arsenal vs Bayer Leverkusen?

El compromiso se disputará en el BayArena, estadio ubicado en Leverkusen y casa del Bayer Leverkusen. El recinto tiene capacidad para más de 30 mil espectadores y es reconocido por el intenso ambiente que generan los aficionados locales.

El ganador de la serie avanzará a los cuartos de final de la UEFA Champions League, manteniéndose en la lucha por el título del torneo de clubes más importante de Europa.