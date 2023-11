Este miércoles 8 de noviembre, Arsenal vs Sevilla en vivo online se verán las caras por la jornada 4 de la Champions League. El encuentro está pactado para iniciar a las 15:00 (hora peruana) y 22:00 (hora española), desde Emirates Stadium. Los ‘Gunners’ es el actual líder del Grupo B con seis puntos; por su lado, los sevillanos aún no han podido sumar de tres en la competencia europea. La transmisión del partido se puede ver por FOX Sports y Star Plus en Latinoamérica, mientras que en España lo pasará Movistar+, y para México, HBO Max.

