El partido entre Arsenal vs Sporting Lisboa define a uno de los semifinalistas de la UEFA Champions League. El duelo corresponde a la vuelta de los cuartos de final y se jugará este miércoles 15 de abril, con ventaja para el equipo inglés, que se impuso 1-0 en la ida disputada en Portugal. A continuación, revisa a qué hora juegan, en qué canal ver y cómo seguirlo EN VIVO desde distintos países.
¿Cuándo juegan Arsenal vs Sporting Lisboa?
El partido de vuelta entre Arsenal vs Sporting Lisboa se disputa este miércoles 15 de abril de 2026, en un duelo decisivo por los cuartos de final de la Champions League.
¿A qué hora juegan Arsenal vs Sporting Lisboa por UEFA Champions League?
Estos son los horarios confirmados del partido según país:
- Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.
- México: 1:00 p.m.
- Chile, Bolivia, Venezuela: 3:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay: 4:00 p.m.
- Inglaterra: 8:00 p.m.
- Francia / España: 9:00 p.m.
¿En qué canal ver Arsenal vs Sporting Lisboa por UEFA Champions League?
El partido será transmitido por:
- TV: ESPN 2
- Streaming: Disney+
La cadena ESPN tiene los derechos de la Champions League en Latinoamérica, por lo que el encuentro estará disponible en televisión y también vía streaming oficial.
¿Dónde ver Arsenal vs Sporting Lisboa ONLINE por UEFA Champions League?
Si deseas ver el partido por internet, estas son las opciones:
- Disney+ (streaming oficial en Sudamérica)
- App de ESPN (según operador de TV)
Ambas plataformas permiten seguir el partido EN VIVO desde celulares, laptops, tablets o Smart TV con suscripción activa.
¿Dónde ver Arsenal vs Sporting Lisboa EN VIVO en México?
En México, el partido entre Arsenal vs Sporting Lisboa por la UEFA Champions League será transmitido por TNT Sports en televisión, mientras que la opción para verlo online será a través de HBO Max.
Los usuarios que cuenten con suscripción activa podrán seguir el encuentro EN VIVO desde cualquier dispositivo, incluyendo celulares, Smart TV y computadoras. Esta es la vía oficial para ver la Champions League en territorio mexicano.
¿Dónde ver Arsenal vs Sporting Lisboa EN VIVO en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el duelo entre Arsenal vs Sporting Lisboa se podrá ver a través de CBS Sports en televisión en inglés y TUDN en español.
Para verlo online, las opciones disponibles son Paramount+ (en inglés) y ViX (en español), plataformas que cuentan con los derechos oficiales de la UEFA Champions League en ese país.
¿Dónde juegan Arsenal vs Sporting Lisboa por UEFA Champions League?
El partido de Arsenal vs Sporting Lisboa por cuartos de final vuelta por UEFA Champions League se disputará en el mítico Emirates Stadium, casa del Arsenal, donde los ingleses buscarán una remontada histórica ante su público.
Alineaciones de Arsenal vs Sporting Lisboa por UEFA Champions League
- Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Zubimendi; Saka, Odegaard, Martinelli; Gyökeres.
- Sporting Lisboa: Silva; Fresneda, Inácio, Diomande, Araújo; Hjulmand, Morita; Gonçalves, Trincão, Catamo; y Suárez.
Pronósticos de Arsenal vs Sporting Lisboa por UEFA Champions League
El Arsenal parte como favorito tras su victoria 1-0 en la ida, lo que le permite manejar la serie con mayor tranquilidad. Sin embargo, el Sporting Lisboa confía en su fortaleza para intentar la remontada fuera de casa.
Algunos pronósticos apuntan a un empate 1-1, resultado que clasificaría al equipo inglés a semifinales con un global de 2-1.
Arsenal vs Sporting Lisboa: lo que se juega
El conjunto dirigido por Mikel Arteta llega con ventaja y mejor momento, mientras que los portugueses están obligados a arriesgar desde el inicio para la remontada. Se espera un partido intenso, con presión alta del Arsenal y un Sporting Lisboa listo para aprovechar los espacios al contraataque.