Está al mando de Atlético de Madrid desde diciembre del 2011 y sabe de la exigencia que hay en el equipo colchonero. Esa responsabilidad de siempre ir por más la volvió a destacar este lunes el entrenador Diego Simeone, en la víspera del choque ante Bayer Leverkusen, por la Champions League.

“Es muy difícil estar diez años en Champions League. Me siguen movilizando las mismas emociones que cuando llegué a 15 puntos del tercero en la Champions que era el Valencia. A partir de ahí, el primero que se autoexige soy yo y el más autocrítico. Hemos crecido muchísimo y con las posibilidades que el club nos ha dado con los jugadores que trajo, la competencia te exige lo mejor”, señaló el argentino en conferencia de prensa.

El popular ‘Cholo’, asimismo, se refirió a la ansiedad por conseguir resultados. “Estamos siempre en búsqueda del resultado positivo y genera ansiedad y apresurarse, pero lo estamos hablando para encaminarnos detrás del juego y lo que pide el fútbol después de cada momento”, indicó.

Simeone, que guio al equipo rojiblanco a la victoria por 2-1 sobre Porto en los últimos segundos, en la jornada inaugural de la Champions League, por otro lado, destacó a Bayer Leverkusen.

“Tengo un gran respeto por los equipos alemanes, tienen una cabeza muy fuerte, son duros, no bajan la guardia y compiten muy bien, como el Leverkusen cuando nos enfrentamos. Ante el Brujas me gustó, hizo un buen partido con velocidad y buen juego, perdió pero mereció más. No nos imaginamos otra cosa que un equipo ordenado y que intentará contragolpear”, precisó.

¿Cuándo juega Atlético de Madrid vs. Leverkusen?

Atlético de Madrid visitará a Bayer Leverkusen este martes 13 de septiembre, por la segunda jornada del Grupo B de la Liga de Campeones. El partido está programado para las 2:00 p.m. (hora peruana) y 4:00 p.m. (hora argentina), con transmisión de Fox Sports 2 y Star Plus.