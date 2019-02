Atlético de Madrid vs. Juventus EN VIVO: con Cristiano Ronaldo, en España por octavos de la Champions League

Atlético de Madrid vs. Juventus EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League en el estadio Wanda Metropolitano, este miércoles desde las 21:00 horas de España (3:00 p.m. hora peruana), con transmisión de ESPN 2. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Atlético de Madrid inicia este miércoles el descomunal desafío de la Champions League y el Wanda Metropolitano, el escenario de la deseada final, pero antes se le presenta un reto enorme en octavos contra Juventus y Cristiano Ronaldo, que multiplica la complejidad del viaje hacia un destino anhelado. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en UEFA Champions League.

El estadio rojiblanco, abarrotado para la cita de este miércoles, señala el camino para el bloque dirigido por Diego Simeone, que no está ni en su mejor momento ni es el favorito, pero que asume la magnitud del primer obstáculo con la naturalidad y la ambición de un equipo que sabe que el objetivo de los objetivos es la Champions League.

► Juventus vs. Atlético Madrid: día, hora, canales y lo que tienes que saber del partido por Champions League

Atlético Madrid vs. Juventus EN VIVO ONLINE: canales de transmisión

Lo es desde hace tiempo, desde que alcanzó su segunda final de la historia, la primera desde 1974, cuando el último suspiro, primero, y la prórroga, después, le apartaron de algo que sentía que era ya suyo en Lisboa, en 2014, o cuando los penaltis le frustraron de la forma más cruel por segunda vez en dos años, en San Siro en 2016.

Atlético Madrid vs. Juventus: más del partido de Champions League

La revancha está latente desde entonces con una competición que es ya una obsesión para el Atlético, tan inconformista ante los dos golpes encajados como ambicioso en la actual edición del torneo, por mucho que sus propios errores -el 0-0 en la última jornada de la fase de grupos en Brujas- le hayan dirigido hacia un duelo tremendo.

Atlético Madrid vs. Juventus EN VIVO: horarios en el mundo

Porque enfrente tiene Juventus y a Cristiano Ronaldo, un rival que nadie quería en los octavos de final y que exige la mejor de las versiones para el equipo que se proponga doblegarle, pero que a la vez sitúa al Atlético de Madrid en una posición que le gusta, alejado de los focos de ser favorito y preparado para romper cualquier pronóstico.

"Esa es nuestra fuerza, lo que están pensando todos", enfatizó Simeone después de la victoria de rebote contra el Rayo Vallecano, el pasado sábado, con todas las dudas que disparó su juego. Es quizá el peor momento del equipo en este curso, con las mismas dos derrotas en los últimos tres encuentros que en los 31 anteriores.

Pero es el Atlético. Se ha ganado a golpe de victorias, gestas y títulos a lo largo de la era Simeone -un total de siete, el último la Supercopa de Europa de este verano- un sitio indudable hoy por hoy entre los mejores equipos del continente y el temor y la desconfianza de cada adversario, sea cual sea el momento del equipo.

Sus cifras como local en la Champions League también son un aval inapelable. De sus 29 resultados precedentes en la era Simeone, que incluyen una victoria contra el Juventus (1-0 en la fase de grupos de la campaña 2014-15), sólo tres podrían considerarse malos este miércoles: las derrotas 1-2 con el Benfica y el Chelsea y el empate a uno con el Qarabag. 22 de ellos los ganó y cuatro los igualó 0-0; todos desenlaces válidos hoy para abordar la vuelta del 12 de marzo.

A su servicio, además, están Jan Oblak y Antoine Griezmann, dos hombres determinantes para cualquier desafío que se propongan y dos piezas imprescindibles para el actual Atlético, aún más en los últimos encuentros, resueltos desde las paradas del esloveno hasta los goles y las asistencias del francés, un elemento esencial para quince de los últimos 19 tantos entre todos los torneos del equipo.

Simeone ya ha perfilado su once. La duda está en el compañero de Griezmann en el ataque. Álvaro Morata, enfrentado con su pasado, o Diego Costa. El primero tiene más probabilidades mientras el segundo recupera la potencia después de dos meses y diez días de baja, de los que reapareció el pasado sábado cuando jugó media hora en el 0-1 ante el Rayo.

Con la única baja de Lucas Hernández, fuera por segundo partido consecutivo por una distensión ligamentosa en la rodilla derecha, y con la recuperación de Koke Resurrección, que apunta a titular, aunque Simeone también maneja la alternativa de Thomas Lemar, el resto de la configuración del once parece ya completamente definida.

El técnico introducirá en el equipo inicial a Juanfran Torres, frente a frente desde su lateral derecho contra Cristiano Ronaldo; mantendrá en el resto de la defensa a José María Giménez, Diego Godín y Filipe Luis y armará el centro del campo con Thomas Partey, de vuelta tras cumplir sanción, y Rodrigo Hernández por el medio y con Saúl Ñíguez y el citado Koke por las bandas derecha e izquierda.

Enfrente, el Juventus llega con toda su plantilla a disposición, salvo el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, lesionado, a la cita en el Metropolitano y con el portugués Cristiano Ronaldo como arma especial para progresar en su camino europeo.

Tras reforzar su liderato en la Serie A, con 13 puntos de ventaja sobre el Nápoles, el equipo de Allegri, clasificado para los octavos como líder de grupo, está decidido a dar este año el asalto definitivo a la Champions League. Deberá cambiar la dinámica que en los últimos años le vio estrellarse contra equipos españoles.

Ocurrió en la final contra el Barcelona de 2015 (3-1) y otras dos veces contra el Real Madrid, primero en la final de Cardiff 2017 (4-1) y el año pasado, en los cuartos de final, cuando el conjunto blanco hizo bueno el 3-0 de la ida pese a perder 1-3 en casa.

Sin embargo, el que fuera verdugo del Juventus en las últimas dos temporadas, Cristiano Ronaldo, lleva ahora la camiseta del conjunto turinés y llega al Metropolitano para confirmar sus sobresalientes números contra el Atlético.

El luso, máximo artillero de la Serie A con 19 dianas, le endosó 22 goles a los 'colchoneros' con la camiseta blanca del Madrid en 31 derbis, con un balance de 15 victorias, 8 empates y 8 derrotas.

Es el flamante líder del Juventus y saldrá de titular el miércoles junto al croata Mario Mandzukic, ex Atlético y nuevo compañero del luso en la delantera. Juntos llevan 27 dianas en la Serie A, 19 CR7 y 8 el croata, y cuentan con una notable afinidad.

Está en forma en todas las posiciones el cuadro de Allegri, que recuperó plenamente a sus zagueros titulares, Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini, después de que estos sufrieran unas lesiones a finales de enero que asustaron al entorno turinés.

Jugaron desde el primer minuto contra el Frosinone en la Serie A y están listos para competir en el Metropolitano, acompañados en las bandas por el portugués Joao Cancelo y por el brasileño Álex Sandro, que no jugó por sanción el último encuentro liguero.

El centro del campo estará liderado por el bosnio Miralem Pjanic, protegido por el francés Blaise Matuidi y con la duda para la tercera de las piezas en esa línea entre el más experimentado Sami Khedira o el más dinámico Rodrigo Bentancur.

Allegri, quien dejó claro que Juventus debe marcar en Madrid para facilitar el choque de vuelta, podría alinear al argentino Paulo Dybala de '10', detrás de Cristiano Ronaldo y Mandzukic, y apostar por el desborde del brasileño Douglas Costa y Federico Bernardeschi en la segunda mitad.

Decidirá en las próximas horas el técnico italiano, quien busca llevar al Juventus hacia una Copa de Europa que le falta desde 1996.

Atlético de Madrid vs. Juventus: alineaciones probables

Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Giménez, Godín, Filipe; Saúl, Rodrigo, Thomas, Koke o Lemar; Griezmann y Morata o Diego Costa.



Juventus: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Álex Sandro; Khedira o Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic y Cristiano Ronaldo.



Árbitro: Felix Zwayer (Alemania).



Estadio: Wanda Metropolitano.



Con información de EFE